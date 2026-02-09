Gia đình trái dấu tập 31: Nhi quyết định không sống chung với gia đình ông Phi

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 31.

Ở tập trước, mâu thuẫn giữa mong muốn của gia đình và nguyện vọng cá nhân được đẩy lên cao trào khi Vân (Thùy Dương) phát hiện mình mang thai. Mặc dù nhận được sự ủng hộ từ gia đình Đức (Tuấn Anh), Vân lại bày tỏ sự lo ngại rằng đám cưới lúc này chỉ là để đối phó với cái thai. Cô không muốn hôn lễ của mình mang danh nghĩa "cưới chạy bầu". Trước sự phản ứng tiêu cực của bạn gái, Đức đã thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối khi khẳng định quyền quyết định thuộc về cô.

Bên cạnh đó, ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) - bố của Vân cũng ủng hộ việc cưới sớm nhưng vấp phải sự kiên quyết từ con gái. Đức phải hoãn việc hai gia đình gặp mặt để Vân có thêm thời gian suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Thay vì áp đặt hay trách móc, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đến tận nơi thăm hỏi và tặng quà cho cho Vân. Bà không chỉ chuẩn bị quần áo bầu mà còn mua sắm đồ trang điểm an toàn, phù hợp với sở thích của con dâu tương lai. Bà khẳng định Vân mới là nhân vật chính của đám cưới nên cô có quyền làm những gì khiến mình thoải mái nhất.

Bên cạnh diễn biến của cặp đôi chính, mối quan hệ giữa Tuấn (Thái Vũ) và Dương (Quỳnh Trang) cũng gặp nhiều trắc trở. Sau khi bị Tuấn đề nghị chia tay, Dương vẫn giữ thái độ giận dỗi và chưa chấp nhận lời xin lỗi. Tuấn giải thích rằng việc anh đề nghị chia tay trước đó chỉ vì hiểu lầm Dương bỏ đi du học là vì mình và anh không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của cô.

Trong Gia đình trái dấutập 31, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) nói với Nhi (Cherry An Nhiên) rằng bác ở trong Đắk Lắk sắp ra đón cô bé. Trái với mong muốn về ở với bác như hồi trước, Nhi có vẻ buồn trước thông tin này. Bà Ánh động viên cô bé rằng: "Thời gian Nhi ở đây, bác rất vui. Nhi mà đi, bác và anh chị sẽ nhớ Nhi lắm đấy. Nhi có muốn ở lại đây không?". Trước câu hỏi của bà Ánh, Nhi ngập ngừng một lúc lâu song vẫn quyết định sẽ vào Đắk Lắk.

Nhi quyết định vào Đắk Lắk ở cùng bác.

Ở một diễn biến khác, biết tin Vân có bầu, chú Hoàng (Việt Bắc) mang nhiều đồ ăn từ quê lên để tẩm bổ cho cháu.

Trong khi đó, chuyện tình cảm của Tuấn và Dương lại tiếp tục căng thẳng. Mặc dù đã chia tay nhưng Tuấn lại nổi cơn ghen khi thấy Dương thân thiết với chàng trai khác. Tuấn tự xưng là bạn gái của Dương và bắt cô phải đi theo mình.

Tập 31 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 9/2 trên VTV3.