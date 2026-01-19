Gia đình trái dấu tập 22: Bà Ánh phát hiện con ruột cưu mang con riêng của chồng

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 22.

Ở tập trước, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) buộc phải chuyển đến ở tạm với con gái mới nhận là bé Nhi. Dù ở xa, ông Phi vẫn nhắn tin cho vợ để tâm sự, mong được bao dung, tha thứ.

Tuy nhiên, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) vẫn quyết định làm đơn ly hôn, yêu cầu ông Phi phải ký để chấm dứt hoàn toàn. Trước hành động cứng rắn của vợ, ông Phi vẫn ra sức cầu xin, thừa nhận mọi sai lầm và khẳng định làm tất cả mọi thứ mà vợ muốn.

Trước câu nói "anh không thể sống thiếu em" của chồng, bà Ánh vẫn lạnh lùng: "Em khóc và đau khổ đủ rồi. Bây giờ em muốn có một cuộc sống bình yên, một cuộc sống không còn sự nghi ngờ và giả dối. Em không tha thứ cho việc này được". Dù chồng có van xin thế nào, bà Ánh vẫn giữ thái độ lạnh lùng và bình thản. Vì thế, ông Phi đành phải ký đơn. Đây cũng là lúc bà Ánh tháo nhẫn cưới trả cho chồng.

Trước mặt chồng, bà Ánh tỏ ra lạnh lùng như vậy, còn khi vào phòng còn một mình, bà lại khóc nức nở một mình.

Vì ông Phi bị sốt, Dương (Quỳnh Trang) lo bé Nhi sẽ bị lây. Vì thế, Dương đưa bé Nhi về chỗ của Đức (Tuấn Anh) - Vân (Thuỳ Dương) để ở tạm vài ngày. Nhìn hai con gái mới gặp đã hòa thuận và cùng chăm bố ốm, ông Phi cũng thấy ấm lòng hơn.

Trong khi Vân chào đón bé Nhi thì Đức lại tỏ ra hờ hững. Tuy nhiên, khi nghe hoàn cảnh của cô em cùng cha khác mẹ, Đức ít nhiều cũng cảm thấy mủi lòng.

Trong Gia đình trái dấu tập 22 lên sóng tối 19/1, bà Ánh bất ngờ đến chỗ ở của Đức và Vân để đưa quần áo ông Phi cho con trai mang trả bố. Vì không muốn mẹ biết chuyện bé Nhi đang ở đây, Đức liền nhanh chóng tìm cách để bà Ánh rời đi. Tuy nhiên khi chưa kịp làm gì thì bé Nhi bất ngờ xuất hiện trước mặt bà Ánh. Vậy là bí mật của 3 đứa con bại lộ nhanh hơn bao giờ hết.

Bà Ánh có phần mủi lòng chuyện của chồng khi con gái an ủi.

Khi biết mọi việc bại lộ, Dương tìm cách an ủi mẹ, cho rằng "dù có mặc kệ cô bé thì cũng không ai nói gì". Bà Ánh thừa nhận ban đầu cảm thấy khó chịu, nhưng khi thấy các con bênh vực vô điều kiện thì cảm thấy dễ chịu hơn. Khi thắc mắc chuyện các con sao không bênh bố, Dương trả lời: "Riêng việc mẹ mang nặng đẻ đau là đã hơn hẳn bố rồi. Chẳng qua chúng con xét đến việc bố đã quan tâm chăm sóc mẹ suốt bao nhiêu năm qua nên mới hơi giảm nhẹ một chút".

Trước những lời nói này, bà Ánh cũng phần nào nguôi ngoai nỗi giận.

Ở một diễn biến khác, ông Phi vẫn liên tục hỏi thăm tình hình của vợ qua con gái. Khi biết vợ nấu phở cho mình, ông vui mừng ra mặt. Tuy vậy khi biết bà Ánh vẫn chưa nhắc gì đến mình, ông lại tỏ ra khá thất vọng.

Tập 22 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 19/1 trên VTV3.