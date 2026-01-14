Gia đình trái dấu tập 21: Bà Ánh làm đơn ly hôn yêu cầu ông Phi ký

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 21.

Ở tập trước, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) một mình gặp bé Nhi - "con rơi" của chồng để tìm hiểu mọi việc. Bé Nhi tỏ ra rất người lớn, cho biết mình không ổn chút nào vì mẹ đã mất. Cô bé nghẹn ngào nghĩ bố không cần mình vì "bố đã đến nhưng lại bỏ đi".

Sau chuyện xảy ra, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) vẫn cố gắng xin lỗi vợ nhưng bà Ánh tỏ ra rất cương quyết. "Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa" - bà tuyên bố và gọi chuyện đã qua là quá khứ dơ bẩn.

Ông Phi thừa nhận mình có lỗi, nhưng đó là lỗi lầm một lần duy nhất. Ông thề rằng chưa bao giờ có ý định phản bội vợ. Bà Ánh yêu cầu một là ông Phi đi, hai là bà sẽ đi vì "chúng ta không thể sống chung được nữa".

Trong Gia đình trái dấu tập 21 lên sóng tối 14/1, bà Ánh quyết định làm đơn ly hôn, yêu cầu ông Phi phải ký để chấm dứt hoàn toàn. Trước hành động cứng rắn của vợ, ông Phi vẫn ra sức cầu xin, thừa nhận mọi sai lầm và khẳng định làm tất cả mọi thứ mà vợ muốn.

Trước câu nói "anh không thể sống thiếu em" của chồng, bà Ánh vẫn lạnh lùng: "Em khóc và đau khổ đủ rồi. Bây giờ em muốn có một cuộc sống bình yên, một cuộc sống không còn sự nghi ngờ và giả dối. Em không tha thứ cho việc này được".

Lời khẳng định đầy dứt khoát của bà Ánh khiến ông Phi không thể nói thêm. Liệu ông Phi sẽ làm gì để níu kéo được vợ hay vẫn phải chấp nhận dừng cuộc hôn nhân này?

Bà Ánh quyết định làm đơn ly hôn.

Trong khi đó, Dương (Quỳnh Trang) tìm cách đưa Nhi tới ở chỗ của anh trai Đức (Tuấn Anh) và Vân (Thuỳ Dương). Dù biết khó có thể chấp nhận nhưng cả hai vẫn là chị em cùng cha khác mẹ. Cô bé Nhi cũng tỏ ra rất hiểu chuyện và đáng thương cũng khiến cho Đức có phần mủi lòng.

Ở một diễn biến khác, chuyện tình cảm giữa Tuấn (Thái Vũ) và Dương ngày càng tiến triển tốt. Chính sự chân thành và vẻ ngoài xinh xắn của Dương khiến Tuấn dần thay đổi thái độ. Anh không còn giữ vẻ lạnh lùng mà bắt đầu có cử chỉ quan tâm âm thầm.

Sau những ngày tháng bên nhau, Tuấn cuối cùng đã tỏ tình với mong muốn Dương trở thành bạn gái mình. Tuy nhiên trước tình hình đầy căng thẳng của bố mẹ, Dương liệu có đồng ý đáp lại tình cảm lúc này?

Tập 21 Gia đình trái dấu sẽ lên sóng lúc 20h ngày 14/1 trên VTV3.