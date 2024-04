Công an TP.HCM trục xuất 9 người Malaysia trong đường dây lừa đảo

Ngày 29/4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM đã tổ chức đưa 9 người Malaysia ra sân bay Tân Sơn Nhất để trục xuất những người này về nước.

Công an trục xuất nhóm người Malaysia chuyên gọi điện lừa đảo.

Trước đó, Hiệp hội Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) đã trao đổi thông tin, đề nghị Công an Việt Nam, Công an TP.HCM hỗ trợ truy bắt nhóm đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do người Malaysia cầm đầu. Qua điều tra xác định nhóm này gồm 9 người, độ tuổi từ 25 đến 38 tuổi và cùng mang quốc tịch Malaysia.

Nhóm này nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích là đi du lịch, thăm thân hoặc đi tìm hiểu làm ăn ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi được nhập cảnh vào TP.HCM, nhóm được đưa về tập trung ăn ở và làm việc tại căn biệt thự thuê ở phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Công an làm việc với nghi can người Malaysia.

Tại đây, nhóm gọi điện theo những kịch bản có sẵn, giả mạo các cơ quan như: công an, tòa án, VKS… nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân Malaysia và các nước khác. Công an xác định nhóm được người cầm đầu bao ăn, ở và nhận mức lương khoảng 20 triệu đồng/người/tháng.

Bằng nghiệp vụ, Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra, bắt giữ người cùng các tang vật có liên quan. Sau khi củng cố hồ sơ, hoàn tất thủ tục, xử lý vi phạm về hành vi “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác” tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, Công an TP.HCM đã áp dụng hình thức phạt bổ sung là trục xuất 9 người về Malaysia.