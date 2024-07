Giả danh cán bộ công an, lừa người dân chuyển 665 triệu đồng để ‘chạy án’

(VTC News) -

Ngày 19/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Quỳnh Phụ vừa kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ người dân ngăn chặn thành công vụ lừa đảo 665 triệu đồng trên không gian mạng.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 18/7, công dân V.V.L, trú tại xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ, Thái Bình) đến Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ thực hiện giao dịch rút số tiền 665 triệu đồng tiết kiệm để chuyển cho một tài khoản ở ngân hàng khác.

Ông V.V.L được lực lượng Công an giải thích, hướng dẫn nâng cao cảnh giác về hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Qua các kiến thức được tiếp thu tại Hội nghị tọa đàm về giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp tài sản tại ngân hàng, quỹ tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc do Công an huyện Quỳnh Phụ tổ chức, nhân viên giao dịch ngân hàng nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường đã lập tức liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt kịp thời, xác minh và xác định đây là vụ việc lừa đảo trên không gian mạng.

Quá trình làm việc, công dân cho biết đã nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ khác nhau tự xưng là cán bộ công an, khẳng định ông có liên quan đến vụ án mua bán ma túy xuyên quốc gia, yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền hiện có đến số tài khoản do kẻ lừa đảo này cung cấp để chạy án. Vì lo sợ, ông V.V.L đã đến ngân hàng để rút tiết kiệm và dự định chuyển tiền vào tài khoản trên.

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng đã giải thích cho công dân hành vi trên là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị không chuyển tiền cho kẻ lừa đảo đó, đồng thời tuyên truyền về một số phương thức, thủ đoạn khác của tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng, nâng cao cảnh giác cho công dân.

Từ vụ việc trên, Công an huyện Quỳnh Phụ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng.

Khi có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của chúng, tránh rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo.