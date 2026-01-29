Giá các loại xăng dầu cùng tăng, RON95 tăng hơn 200 đồng/lít

(VTC News) -

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít, không cao hơn 18.339 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 214 đồng/lít, không cao hơn 18.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 473 đồng/lít, không cao hơn 18.173 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 226 đồng/lít, không cao hơn 18.176 đồng/lít, dầu mazut tăng 761 đồng/kg, không cao hơn 14.633 đồng/kg.

Từ 15h hôm nay, giá các mặt hàng xăng dầu đều được điều chỉnh tăng. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Trong kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 22/1 - 28/1/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; đợt thời tiết lạnh mạnh diễn ra tại Mỹ; tồn kho dầu của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo; đồng USD giảm giá; triển vọng trong đàm phán giải quyết xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 22/1/2026 và kỳ điều hành ngày 29/1/2026 là: 71,468 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 0,412 USD/thùng); 73,582 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,214 USD/thùng); 84,804 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,416 USD/thùng); 85,154 USD/thùng dầu diesel (tăng 2,798 USD/thùng); 389,666 USD/tấn dầu mazut (tăng 27,152 USD/tấn).

Như vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 4 lần điều chỉnh, trong đó 2 phiên giảm, 2 phiên tăng.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 22/1, giá xăng E5 RON92 giảm 93 đồng/lít, không cao hơn 18.283 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 81 đồng/lít, không cao hơn 18.631 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 413 đồng/lít, không cao hơn 17.700 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 253 đồng/lít, không cao hơn 17.950 đồng/lít, dầu mazut tăng 471 đồng/kg, không cao hơn 13.872 đồng/kg.