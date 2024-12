Giá cà phê hôm nay 8/12: Tăng mạnh ở trong nước và thế giới

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 8/12 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2025 tăng 258 USD/tấn so với hôm qua, ở mức 5.153 USD/tấn. Giá giao tháng 3/2025 tăng 243 USD/tấn lên 5.116 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 tăng 17 cent/lb so với hôm qua, ở mức 330 cent/lb, giá giao tháng 5/2025 tăng 16 cent/lb, ở mức 327 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng ở tất cả các địa phương, dao động ở mức 123.000 - 124.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 123.000 đồng/kg, tăng 4.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ghi nhận tăng 3.800 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch ở mức 124.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, Việt Nam xuất khẩu cà phê đến hơn 80 quốc gia; trong đó có 10 thị trường đạt kim ngạch hơn 100 triệu USD. Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong niên vụ 2023-2024, với trị giá 2 tỷ USD, tăng 41% so với niên vụ trước, chiếm 38% về lượng và 37% về kim ngạch trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam.

Về phân khúc thị trường cà phê thế giới, Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, đứng thứ 2 về sản lượng xuất khẩu, sau Brazil và ngày càng được thế giới biết đến, công nhận. Năm 2024, ngành hàng cà phê kỳ vọng đạt mốc giá trị xuất khẩu hơn 5,5 tỷ USD.

Về phía thông tin cung – cầu, từ tháng 10, mưa đã quay lại vùng trồng cà phê chính của Brazil nhưng lượng mưa liên tục nằm dưới mức trung bình lịch sử, kết hợp cùng nhiều tháng khô hạn kỷ lục trước đó, khiến thị trường càng tin rằng sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 và 2025-2026 của quốc gia này sẽ ở mức thấp.

Cơ quan Cung ứng Mùa vụ thuộc chính phủ Brazil (CONAB) đã hạ dự báo sản lượng niên vụ 2024-2025 xuống 54,8 triệu bao, giảm 7% so với dự báo trước và thấp hơn khoảng 300.000 bao so với vụ trước. Đồng thời, hãng tư vấn StoneX dự đoán sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 giảm 0,4% so với vụ 2024-2025, về còn 65,6 triệu bao loại 60kg.

Tại Việt Nam, tháng 11 thường là thời điểm nguồn cung cà phê vụ mới bắt đầu đẩy ra thị trường và lượng xuất khẩu tăng dần. Nhưng năm nay, nông dân chưa vội bán khiến xuất khẩu vụ mới còn ảm đạm. Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11, nước ta mới xuất khẩu 20.933 tấn cà phê, giảm mạnh 45% so với cùng kỳ năm 2023, thậm chí thấp hơn 3% so với 15 ngày đầu tháng 10.