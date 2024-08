Giá cà phê hôm nay 30/8: Trong nước tăng, thế giới giảm sau khi cao kỷ lục

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 30/8 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao dịch ở mức 5.304 USD/tấn, giảm 12 USD so với đầu giờ sáng hôm qua. Với kỳ hạn giao hàng tháng 11, giá cà phê Robusta giao dịch ở mức 4.901 USD/tấn, giảm 25 USD so với phiên giao dịch liền trước.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York hôm nay là 277 cent/lb, tăng 5 cent so với phiên giao dịch một ngày trước. Tuy nhiên, ở kỳ hạn giao hàng tháng 9, giá cà phê Arabica là 251 cent/lb, giảm 9 cent so với hôm qua.

Giá cà phê hôm nay ở trong nước tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay cũng tiếp tục tăng, dao động ở mức 121.000 - 122.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 121.800 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg so với đầu giờ sáng qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ghi nhận ở mức 121.000 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay ghi nhận giao dịch ở mức 122.000 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 121.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê kỳ hạn trên thị trường thế giới đã ghi nhận mức tăng 35,54% đối với cà phê Arabica và mức tăng 84,61% với thị trường hạt Robusta London trong tám tháng qua.

Lượng cà phê Arabica đã qua phân loại được tích trữ trên thị trường New York ​​giảm 5.275 bao vào hôm qua, lượng cà phê tồn kho nằm ở mức 838.450 bao.

Theo các nhà phân tích thị trường, nông sản dưới tác động của thời tiết, theo lẽ thường, với điều kiện La Niña, thì việc xảy ra hạn hán ở miền bắc Brazil là rất hiếm. Tuy nhiên, La Niña vẫn chưa hình thành, đây là một trong những lý do chính khiến thị trường ngũ cốc sẽ xuống giá mạnh khi mùa hè đến.

Nhiều lo ngại về vụ mùa cà phê Arabica của Brazil làm dấy lên dự báo giá cà phê Arabica có thể tăng lên mức 300 cent nếu không có mưa tốt vào giữa tháng 10.

Ông Steve Butler, đồng sáng lập của ChAI, một công ty dự báo giá hàng hóa sử dụng trí tuệ nhân tạo, nhận định giá cà phê có thể chưa đạt được đến đỉnh điểm, đà tăng giá của cà phê trong thời gian vừa qua đã thu hút các nhà đầu cơ.

"Họ có thể tiếp tục đặt cược rằng giá nông sản này sẽ còn tăng trong thời gian tới. Bởi tình hình biến đổi khí khẩu ở Brazil và trên thế giới đang đẩy nguồn cung cà phê toàn cầu rơi vào tình trạng thiếu hụt năm thứ tư liên tiếp", ông Steve Butler nhận định.

Ngoài ra, chi phí vận chuyển tăng cũng đang gây áp lực lên thị trường. Các cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Biển Đỏ đã buộc các tàu chở hàng đi lại giữa châu Á và châu Âu phải đi tuyến đường dài hơn quanh Mũi Hảo Vọng thay vì đi qua Kênh đào Suez khiến quãng đường dài hơn rất nhiều.