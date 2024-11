Giá cà phê hôm nay 28/11: Tăng mạnh, lên mức cao nhất từ trước đến nay

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 28/11 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2024 ở mức 5.533 USD/tấn, tăng 358 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 tăng 382 USD/tấn, giao dịch ở mức 5.496 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 12/2024 giao dịch ở mức 323 cent/lb, tăng 15 cent/lb so với mức giao dịch hôm qua. Ở kỳ hạn giao tháng 3/2025, giao dịch ở mức 320 cent/lb, tăng 14 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay cũng đồng loạt tăng ở các địa phương, giao dịch ở mức 123.500 - 124.100 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 124.000 đồng/kg, tăng 2.400 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 123.500 đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay giao dịch ở mức 123.900 đồng/kg, tăng 2.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông hôm nay ghi nhận tăng 2.100 đồng/kg, được thu mua ở mức 124.100 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới tiếp tục xu hướng tăng mạnh, phản ánh những lo ngại sâu sắc về nguồn cung trong tương lai. Cụ thể, giá cà phê Arabica đã tăng 1,33% lên mức cao nhất trong 27 năm qua, trong khi giá Robusta cũng tăng 1,27%, tiệm cận ngưỡng 5.200 USD/tấn.

Lượng mưa tại Minas Gerais, bang trồng cà phê lớn nhất Brazil, dưới mức trung bình lịch sử trong tuần trước, khiến lo ngại về nguồn cung tại đây trở nên mạnh mẽ hơn. Somar Meteorologia, báo cáo lượng mưa trong tuần trước tại Minas Gerais chỉ ở mức 6 mm, tương đương 10% mức trung bình lịch sử.

Lượng mưa quá thấp khiến thị trường lo ngại về việc cây cà phê không thể phục hồi và phát triển toàn diện, kéo theo sản lượng giảm mạnh so với vụ hiện tại. Trước đó vùng trồng cà phê chính của Brazil đã trải quan giai đoạn khô hạn lịch sử kéo dài, khiến giới phân tích đồng loạt giảm dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2025 - 2026 cũng như vụ 2024 - 2025.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cơ sở tại Brazil ước tính sản lượng cà phê niên vụ 2024 - 2025 của nước này ở mức 66,4 triệu bao loại 60kg, giảm 3,5 triệu bao so với dự đoán trước đó. Tổng sản lượng giảm chủ yếu do sự sụt giảm của cà phê Arabica khi vùng sản xuất cây trồng này phải đối diện với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong suốt giai đoạn ra hoa và phát triển hạt.

Không những vậy, xuất khẩu trong vụ 2024 - 2025 ước giảm 5% so với dự đoán trước và thấp hơn 2,5 triệu bao so với niên vụ trước, về còn 44,25 triệu bao. Đồng thời, tồn kho cuối vụ 2024 - 2025 giảm 65% so với dự báo của USDA trụ sở, xuống còn 1,24 triệu bao và tồn kho cuối niên vụ 2023 - 2024 cũng bị cắt từ 2,88 triệu bao xuống còn 1,68 triệu bao.

Về triển vọng dài hạn, hãng tư vấn Hedgepoint trong báo cáo thị trường toàn cầu mới nhất dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2025 - 2026 của Brazil sẽ chỉ đạt khoảng 65,2 triệu bao, trong đó sản lượng cà phê Arabica dự kiến ở mức 42,6 triệu bao, giảm 1,4% so với vụ trước.