Giá cà phê hôm nay 25/11: Trong nước tăng mạnh, thế giới đứng im

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 25/11 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2024 ở mức 4.985 USD/tấn, giữ nguyên so với hôm qua. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 cũng không ghi nhận sự biến động, giao dịch ở mức 4.923 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 12/2024 giao dịch ở mức 302 cent/lb, bằng mức giao dịch hôm qua. Ở kỳ hạn giao tháng 3/2025, giao dịch ở mức 299 cent/lb, giữ nguyên so với 1 ngày trước.

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng ở các địa phương, giao dịch ở mức 118.000 - 119.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 119.000 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 118.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay giao dịch ở mức 118.900 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông hôm nay cũng ghi nhận tăng 1.500 đồng/kg, được thu mua ở mức 119.000 đồng/kg.

Nguồn cung trong nước vẫn ở mức thấp trong khi nhu cầu đang tăng lên. Đáng chú ý, không như những vụ trước khi nông dân thường bán sớm để trang trải chi phí sản xuất, năm nay họ không vội đẩy mạnh bán cà phê nhờ tài chính ổn định hơn từ việc bán sầu riêng và tiêu trước đó.

Trên thế giới, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tại Brazil đã hạ dự báo tổng sản lượng cà phê niên vụ 2024 - 2025 xuống còn 66,4 triệu bao, nhưng vẫn tăng nhẹ 0,2% so với niên vụ 2023 - 2024. Theo đó, sản lượng giảm kéo theo xuất khẩu dự kiến chỉ đạt hơn 44 triệu bao, giảm 5% so với dự đoán trước và thấp hơn 2,5 triệu bao so với niên vụ trước.

Ngoài ra, USDA tại Brazil cũng điều chỉnh giảm mạnh dự báo tồn kho cà phê. Cụ thể, tồn kho cuối niên vụ 2023 - 2024 bị cắt từ 2,88 triệu bao xuống 1,68 triệu bao, trong khi tồn kho cuối niên vụ 2024 - 2025 được dự báo chỉ còn 1,24 triệu bao, giảm 65% so với báo cáo trước.