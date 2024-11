Giá cà phê hôm nay 26/11: Thế giới và trong nước cùng tăng mạnh

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 26/11 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2024 ở mức 5.110 USD/tấn, tăng 125 USD/tấn so với hôm qua. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 tăng 113 USD/tấn, giao dịch ở mức 5.036 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 12/2024 giao dịch ở mức 304 cent/lb, tăng 2 cent/lb so với mức giao dịch hôm qua. Ở kỳ hạn giao tháng 3/2025, giao dịch ở mức 302 cent/lb, tăng 3 cent/lb so với 1 ngày trước.

Giá cà phê hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng ở các địa phương, giao dịch ở mức 118.800 - 120.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 120.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 118.800 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay giao dịch ở mức 119.900 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông hôm nay cũng ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg, được thu mua ở mức 120.000 đồng/kg.

Tại Brazil, mặc dù lượng mưa tại bang Minas Gerais, vùng trồng cà phê lớn nhất nước này, đã cao hơn 27% so với mức trung bình lịch sử trong tuần trước, thị trường vẫn lo ngại về tình trạng thiếu hụt độ ẩm trong đất đối với vụ mùa 2025 - 2026. Theo Barchart, lượng mưa tại Brazil liên tục thấp hơn mức trung bình kể từ tháng 4, ảnh hưởng đến giai đoạn ra hoa quan trọng và triển vọng vụ mùa cà phê Arabica.

Trong tuần vừa qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cơ sở tại Brazil vừa hạ dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024 - 2025 của nước này xuống còn 66,4 triệu bao loại 60 kg, giảm 3,5 triệu bao so với dự đoán trước đó. Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm sản lượng cà phê Arabica do điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong suốt giai đoạn ra hoa và phát triển hạt.

Đồng thời, USDA cũng dự báo xuất khẩu niên vụ 2024 - 2025 sẽ giảm 5% so với dự đoán trước, xuống còn 44,25 triệu bao, thấp hơn 2,5 triệu bao so với niên vụ trước. Đáng chú ý, tồn kho cuối vụ 2024 - 2025 được dự báo giảm mạnh 65% so với báo cáo trước, về mức 1,24 triệu bao, trong khi tồn kho cuối niên vụ 2023 - 2024 cũng bị điều chỉnh từ 2,885 triệu bao xuống 1,685 triệu bao.

Tại Việt Nam, thị trường đang đối mặt với nhiều thách thức về nguồn cung. Bên cạnh lo ngại về hiện tượng La Nina có thể xuất hiện vào cuối năm và ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch, lượng cà phê sẵn có tại thời điểm bước vào vụ thu hoạch chính 2024 cũng ở mức thấp.

Theo Reuters, các thương nhân tại Việt Nam cho biết nhu cầu đang tăng trong khi nguồn cung vẫn hạn chế. Khác với các vụ trước, nông dân năm nay không vội bán cà phê do tình hình tài chính ổn định nhờ doanh thu từ việc bán sầu riêng và hồ tiêu trước đó.

Tình trạng nguồn cung thấp còn được phản ánh qua số liệu xuất khẩu của Tổng cục Hải quan. Theo đó, lượng cà phê xuất khẩu trong nửa đầu tháng 11 chỉ đạt 20.933 tấn, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2023 và giảm 3% so với 15 ngày đầu tháng 10/2024. Điều này trái ngược với quy luật thông thường khi khối lượng xuất khẩu tháng 11 thường tăng dần do nông dân bước vào giai đoạn thu hoạch chính vụ.