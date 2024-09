Giá cà phê hôm nay 22/9: Giảm cả trong nước và thế giới

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 22/9 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta trên sàn London giao dịch ở mức 4.485 - 5.059 USD/ tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 5.059 USD/tấn, giảm 186 USD/tấn.

Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 4.803 USD/tấn, giảm 186 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.614 USD/tấn, giảm 184 USD/tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 là 4.485 USD/tấn, giảm 174 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước và thế giới đồng loạt giảm. (Ảnh minh hoạ).

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay giảm mạnh, ở mức từ 2.000 -2.200 đồng/kg. Hiện giá cà phê giao dịch trong khoảng từ 119.500 - 120.000/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai là 120.000 đồng, giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại Kon Tum, giá cà phê ở mức giá 120.000 đồng/kg giảm 2.100 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại Đắk Nông, giá cà phê được thu mua ở mức 120.000 đồng/kg, giảm 2.100 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại Lâm Đồng, cà phê được thu mua với giá 119.500 đồng/kg giảm 2.200 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Còn tại Đắk Lắk, giá cà phê được thu mua ở mức khoảng 120.000 đồng/kg giảm 2.100 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), giá cà phê hiện đang duy trì ổn định ở mức giá cao do nguồn cung hạn chế. Cùng với đó, cơn bão số 4 vừa diễn ra gây mưa vừa, mưa to và giông tại Tây Nguyên, cục bộ có nơi mưa rất to, dự báo sẽ ảnh hưởng đến các vùng trồng cà phê ngay trước khi bước vào mùa thu hoạch vụ mới.

"Thời tiết khắc nghiệt, mưa bão liên tục có thể khiến việc thu hoạch cà phê chậm hơn so với dự kiến càng làm cho nguồn cùng cuối năm khán hiếm. Điều này sẽ khiến giá cà phê có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới", Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam nhận định.

Trong khi đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong thời gian còn lại của năm 2024 sẽ giảm do nguồn cung thấp.

“Hiện sản lượng tồn kho của niên vụ 2023-2024 chuyển sang vụ tới không còn, do đó nguồn cung cà phê trong nước sẽ tiếp tục hạn chế. Điều này có thể sẽ tác động đến giá cà phê trong những ngày tới và theo chiều hướng tăng. Có thể bước sang thời điểm tháng 10, khi vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2024-2025 bắt đầu diễn ra, nguồn cung cà phê mới có thể tăng trở lại”, đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định.