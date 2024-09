Giá cà phê hôm nay 21/9: Đồng loạt giảm cả trong và ngoài nước

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 21/9 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 ở mức 5.248 USD/tấn, giảm 86 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Giá giao kỳ hạn tháng 1/2025 ở mức 4.989 USD/tấn, giảm nhẹ 81 USD/tấn

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao hàng tháng 12/2024 là 261,65 cent/lb, giảm 2,75 cent/lb so với phiên giao dịch trước; giao hàng tháng 3/2025 là 259,7 cent/lb, giảm 2,6 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay ghi nhận tiếp tục tăng, hiện giao dịch trong khoảng 121.700 - 122.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk là 122.100 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ghi nhận ở mức 121.700 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay ghi nhận giao dịch ở mức 122.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 122.100 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Sự thay đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến sản lượng cà phê ở cả hai quốc gia sản xuất lớn nhất là Brazil và Việt Nam, dẫn đến biến động giá cà phê toàn cầu.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), giá cà phê hiện đang duy trì ổn định do nguồn cung đã cạn, ít có giao dịch. Tuy nhiên, cơn bão số 4 đang gây ra lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực đến mùa vụ cà phê sắp tới tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Mùa thu hoạch cà phê chính của Việt Nam diễn ra vào tháng 11 và tháng 12, điều này khiến cho lượng cà phê có sẵn trên thị trường trong tháng 9 và 10 trở nên khan hiếm.

Đồng thời, hoạt động đầu cơ tại sàn giao dịch London cũng góp phần làm giá cà phê biến động không ổn định.

Giới chuyên gia nhận định rằng giá cà phê giảm do hành động bán ra của các nhà đầu cơ, sau khi họ mua vào số lượng lớn hợp đồng trước đó. Sự giảm giá này cũng được thúc đẩy bởi quyết định giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với việc cà phê không được coi là kênh đầu tư an toàn như vàng.