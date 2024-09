Giá cà phê hôm nay 20/9: Thế giới giảm, trong nước tiếp tục tăng

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 20/9 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 trên sàn London ở mức 5.248 USD/tấn, giảm 86 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao hàng tháng 12/2024 là 261 cent/lb, giảm 3 cent/lb so với phiên giao dịch trước; giao hàng tháng 3/2025 là 259 cent/lb, giảm 2 cent/lb so với hôm qua.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê ở trong nước hôm nay ghi nhận tiếp tục tăng, hiện giao dịch trong khoảng 123.200 - 123.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk là 123.600 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng ghi nhận ở mức 123.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê tại Gia Lai hôm nay ghi nhận giao dịch ở mức 123.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giao dịch ở mức 123.600 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới có sự biến động khi Fed quyết định cắt giảm lãi suất 0,5%. Nhưng tổng kết lại, giá Robusta chỉ tăng nhẹ còn Arabica suy yếu.

Triển vọng nguồn cung trong thời gian tới vẫn chưa có điểm sáng do yếu tố thời tiết, thiên tai chi phối. Brazil đang phải đối mặt với thời tiết khô hạn nhất kể từ năm 1981, theo trung tâm giám sát thiên tai Cemaden. Ngoài ra, cơn bão Yagi tấn công Việt Nam có thể ảnh hưởng tới một số vùng trồng cà phê phía Bắc.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 7 tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 11,3 triệu bao (loại 60kg/bao). Điều này đã góp phần đưa tổng xuất khẩu cafe toàn cầu trong 10 tháng đầu niên vụ 2023-2024 lên mức 115 triệu bao, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 8, giá Robusta và Arabica trên các sàn giao dịch tăng mạnh, liên tục ghi nhận mức cao kỷ lục trong nhiều năm do thời tiết tại Brazil và Việt Nam không thuận lợi, ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu.