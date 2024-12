Giá cà phê hôm nay 12/12: Trong nước tiếp đà tăng, thế giới giảm

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 12/12 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2025 ở mức 5.161 USD/tấn, giảm 107 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Giá giao tháng 3/2025 giảm 131 USD/tấn, giao dịch ở mức 5.101 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 320 cent/lb, giảm 14 cent/lb so với mức giao dịch hôm qua. Tại kỳ hạn giao tháng 5/2025 giảm 14 cent/lb, giao dịch ở mức 317 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay biến động trái chiều. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận đồng loạt tăng ở tất cả các địa phương, giao dịch ở mức 124.000 - 124.900 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 124.700 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 124.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với 1 ngày trước.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 124.700 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ghi nhận mức tăng 900 đồng/kg, giao dịch ở mức 124.900 đồng/kg.

Volcafe hạ dự báo sản lượng cà phê Arabica Brazil niên vụ 2025 - 2026 xuống còn 34,4 triệu bao, giảm khoảng 11 triệu bao so với ước tính tháng 9 sau khi khảo sát thực tế cho thấy mức độ nghiêm trọng của đợt hạn hán kéo dài.

Đồng thời, Volcafe dự báo thâm hụt cà phê Arabica toàn cầu năm 2025 - 2026 ở mức 8,5 triệu bao, cao hơn mức thâm hụt 5,5 triệu bao của niên vụ 2024 - 2025 và là năm thâm hụt thứ 5 liên tiếp.

Lo ngại về triển vọng nguồn cung cà phê niên vụ 2025 - 2026 của Brazil tiếp tục gia tăng khi lượng mưa duy trì dưới mức trung bình lịch sử. Somar Meteorologia báo cáo lượng mưa tại Minas Gerais, bang trồng cà phê Arabica lớn nhất Brazil trong tuần trước chỉ đạt 60,9 mm, bằng 91% lượng mưa trung bình trong lịch sử.

Dù vậy, Brazil cùng các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu cà phê sau thu hoạch niên vụ 2024 - 2025, góp phần bổ sung nguồn cung cho thị trường trong ngắn hạn và tạo áp lực lên giá.

Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil (CECAFE) công bố trong tháng 11, quốc gia Nam Mỹ này đã xuất khẩu 4,66 triệu bao cà phê loại 60 kg, tăng 5,4% so với cùng tháng năm 2023. Tính chung 11 tháng, xuất khẩu cà phê của Brazil đã đạt kỷ lục gần 46,4 triệu bao, vượt 3,78% so với mức cao nhất ghi nhận năm 2020 và tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Trước đó, Chính phủ Brazil công bố trong tháng 11, nước này xuất khẩu hơn 285.000 tấn cà phê nhân, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024 - 2025 của Việt Nam đạt 30,1 triệu bao loại 60 kg, tăng 1,1 triệu bao so với dự đoán của USDA trụ sở tại Mỹ và cao hơn 2,6 triệu bao so với niên vụ 2023 - 2024.

Sản lượng tăng kéo theo xuất khẩu dự kiến đạt 26,9 triệu bao, tăng 380.000 bao so với dự báo ban đầu của USDA và cao hơn 2,52 triệu bao so với vụ 2023 - 2024.