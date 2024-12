Giá cà phê hôm nay 10/12: Thế giới tăng, trong nước giảm mạnh

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 10/12 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 1/2025 ở mức 5.246 USD/tấn, tăng 93 USD/tấn so với đầu giờ sáng qua. Giá giao tháng 3/2025 tăng 84 USD/tấn, giao dịch ở mức 5.200 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 330 cent/lb, bằng mức giao dịch hôm qua. Tại kỳ hạn giao tháng 5/2025 không ghi nhận sự thay đổi, giao dịch ở mức 327 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay biến động trái chiều. (Ảnh minh họa)

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay không ghi nhận đồng loạt giảm ở tất cả các địa phương, giao dịch ở mức 121.000 - 122.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giao dịch ở mức 122.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua ở mức 121.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với 1 ngày trước.

Giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giao dịch ở mức 122.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước.

Tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay cũng ghi nhận mức giảm 2.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 122.000 đồng/kg.

Lượng mưa liên tục dưới mức trung bình lịch sử tại vùng trồng cà phê chính của Brazil, khiến triển vọng nguồn cung niên vụ 2025 - 2026 tiếp tục đi theo hướng tiêu cực. Somar Meteorologia báo cáo lượng mưa tại Minas Gerais, bang trồng cà phê Arabica lớn nhất Brazil ở mức 17,8 mm vào tuần trước, tương đương 31% mức trung bình lịch sử.

Bên cạnh đó, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO), ước tính sơ bộ trong tháng 11 Việt Nam đã xuất khẩu 60.445 tấn cà phê, bằng 50,87% lượng cà phê xuất đi trong cùng kỳ năm 2023. Tính chung 11 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 1,21 triệu tấn cà phê, giảm 14,26% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu này cũng góp phần kéo giá đi lên.

Trong tuần qua, thị trường cũng đón nhận một số thông tin cung - cầu cà phê quan trọng. Nổi bật là việc Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) đã nâng dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024 - 2025 của Việt Nam lên 28 triệu bao, cao hơn 1 triệu bao so với dự báo trước.

Liên đoàn Cà phê Colombia (FNC) cũng ước tính sản lượng cà phê năm 2024 của nước này ở mức 13,6 triệu bao loại 60kg, tăng 20% so với năm 2023 và cao hơn 600.000 bao so với dự đoán trước nhờ kiểm soát dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, FNC cũng báo cáo trong tháng 11 nước này sản xuất được 1,76 triệu bao cà phê Arabica đã rửa loại 60kg, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 11 tháng đầu năm, xuất khẩu tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, lên 1,19 triệu bao. Thêm vào đó, theo số liệu từ Chính phủ Brazil, trong tháng 11, Brazil xuất khẩu 285.447 tấn cà phê nhân, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2023.