Grab bắt tay công ty Trung Quốc mở đường cho xe tự hành tại Singapore

(VTC News) -

Ứng dụng gọi xe Grab cho biết sẽ hợp tác với công ty WeRide (Trung Quốc) để bắt đầu dịch vụ vào năm tới.

Grab ra thông cáo cho biết họ đã được chính quyền địa phương lựa chọn vận hành hai tuyến xe buýt tự hành tại khu vực Punggol. Dịch vụ chính thức đón khách bằng các mẫu xe 5 chỗ và 8 chỗ của WeRide từ đầu năm 2026, sau giai đoạn chạy thử để nghiên cứu kỹ lộ trình.

Grab cho biết các mẫu xe sử dụng kết hợp camera tiên tiến và cảm biến LiDAR để quan sát mọi hướng trong phạm vi lên đến 200 m, có thể phát hiện vật thể ngay cả trong mưa lớn. Tầm nhìn 360 độ giúp xe tự động di chuyển, phản ứng linh hoạt với các tình huống bất ngờ.

Xe được sơn màu tím sáng dễ nhận biết. (Ảnh: The Straits Times)

Ông Alex Hungate, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Grab, cho biết: "Chúng tôi nhận thấy tiềm năng của xe tự hành trong việc cải thiện kết nối tại các khu vực chưa được phục vụ đầy đủ trong tương lai gần".

Bà Jennifer Li, Giám đốc Tài chính kiêm Trưởng bộ phận Quốc tế của WeRide nhận định: "Cùng với Grab, những chiếc xe tự hành này sẽ hỗ trợ di chuyển thông minh hơn tại Singapore bằng cách tích hợp với mạng lưới giao thông công cộng và tăng cường kết nối chặng đầu và chặng cuối cho người dân".

Tháng 7, WeRide đã được chính quyền Thượng Hải cấp phép khai thác dịch vụ taxi tự lái gọi xe trực tuyến.

Phó Thủ tướng Singapore Gan Kim Yong (trái) và quyền Bộ trưởng Giao thông Singapore Jeffrey Siow trên chuyến xe tự hành. (Ảnh: The Straits Times)

Trong khi đó, công ty xe tự lái hàng đầu thế giới Pony.ai cũng hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ vận tải của Singapore là ComfortDelGro để triển khai xe tự hành và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại hàng ngày của người dân.

Hãng có kế hoạch triển khai dịch vụ xe tự lái tại Punggol với các tuyến cố định, trước khi mở rộng sang khu vực khác, dự kiến bắt đầu trong vài tháng tới sau khi được cơ quan chức năng chấp thuận.

Hiện Pony.ai đang vận hành dịch vụ robotaxi thương mại tại bốn thành phố lớn của Trung Quốc: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến.

Công ty được Toyota hậu thuẫn này đã huy động được 260 triệu USD khi niêm yết trên sàn Nasdaq vào tháng 11 năm ngoái, và đang tìm cách triển khai dịch vụ tại Hàn Quốc, Luxembourg, Trung Đông cùng một số thị trường khác. Pony.ai cho biết mục tiêu là mở rộng đội xe robotaxi lên 1.000 chiếc vào cuối năm nay.

Chính phủ Singapore cũng đang thúc đẩy nghiên cứu công nghệ xe tự hành. Bộ trưởng Giao thông Jeffrey Siow đã đến thăm một số công ty xe tự lái tại Trung Quốc hồi tháng 6. Singapore hiện đã có một số khu vực thử nghiệm nhỏ dành cho công nghệ này.