Gặp nạn cách bờ 500m, 8 ngư dân Quảng Trị bám trụ tàu cá chờ cứu

(VTC News) -

Đồn Biên phòng Nhật Lệ (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), cho biết, đơn vị vừa huy động lực lượng tổ chức ứng cứu 8 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn khi vào cửa biển Nhật Lệ.

Tàu cá gặp nạn mang số hiệu QB-91138TS gồm 8 thuyền viên, do ông Hoàng Viết Thành (33 tuổi, ngụ tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng.

Vị trí tàu cá gặp nạn chìm một phần và mắc cạn tại cửa biển Nhật Lệ (Quảng Trị). (Ảnh: CTV)

Khoảng 11h50 ngày 12/11, tàu cá này trong lúc di chuyển vào cửa biển Nhật Lệ (cách bờ khoảng 500m) thì bị sóng lớn đánh chìm 1 phần và mắc cạn.

Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ tiếp cận, triển khai các phương án ứng cứu 8 thuyền viên đang bám trụ trên tàu. Hiện, các thuyền viên được đưa vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định.

Hôm qua (11/11) lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cũng tiếp nhận 7 thuyền viên trên chiếc tàu cá bị chìm trên vùng biển Quảng Trị được một tàu khác cứu vớt.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 10/11, tàu cá TH- 90073-TS gồm 7 thuyền viên do ông Lê Công Dũng (sinh năm 1980, ở phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, bị chìm tại tọa độ 170 54’N – 1060 34’E (cách Cảng Hòn La khoảng 3 hải lý về phía Đông).

Tàu TH-91812-TS của ông Lê Công Hậu hoạt động gần đó phát hiện, kịp thời ứng cứu và báo tin về Đồn Biên phòng Roòn.

Thuyền trưởng Lê Công Dũng cho biết, tàu cá TH-90073-TS có công suất 294,4 CV, dài 17,0 m; xuất Cảng cá Mũi Ông (xã Phúc Trạch, tỉnh Quảng Trị) vào ngày 10/11/2025.

Sau khi làm việc, các thuyền viên neo tàu ngủ nghỉ, phát hiện nước vào hơn 1/2 tàu, không có khả năng xử lý nên gọi nhau mang áo phao rời tàu trước khi tàu chìm hẳn. Rạng sáng 11/11, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn La tiếp nhận 7 thuyền viên trên tàu cá gặp nạn đưa về trụ sở để thăm khám, chăm sóc sức khoẻ.