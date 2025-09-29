Hai tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi, 9 thuyền viên đang mất tích ở Quảng Trị

(VTC News) -

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, lúc 23h30 ngày 28/9, 2 tàu cá mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ bắc tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị - phía trên sát cầu Gianh, là khu neo đậu truyền thống của ngư dân) thì bị đứt dây neo, trôi tự do. 4 thuyền viên may mắn tự bơi được vào bờ, trong khi 9 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Qua thông tin từ 4 thuyền viên may mắn thoát nạn, tàu cá BV- 92756-TS và BV-92754-TS do bà Nguyễn Thị B. (SN 1971, ngụ TP.HCM) làm chủ. Trước thời điểm bão số 10 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Trị, 2 tàu đang neo đậu tại bờ Bắc Tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh).

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với lực lượng chức năng xuyên đêm tìm 9 thuyền viên đang mất tích.

Trên tàu lúc này chỉ có thuyền trưởng, máy trưởng ở lại để trông coi tàu. Đến 22h30 ngày 28/9, khi bão số 10 giảm cấp, 11 thuyền viên còn lại lên tàu để kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy, nấu cơm và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đi biển khai thác thủy sản. Đến 23h30, sau hoàn lưu bão, do thời tiết có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu trên bị đứt dây neo, trôi tự do. 4 thuyền viên bơi vào bờ và được Hải đội Biên phòng 1 chăm sóc.

Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Tuy nhiên, do đêm tối, mất điện lưới trên diện rộng, mưa lớn, gió thổi mạnh nên công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 29/9, lực lượng chức năng vẫn đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cũng đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm 2 thuyền viên còn đang mất tích trong vụ 2 tàu cá gặp nạn trong lúc vào khu vực cảng Cửa Việt (Quảng Trị) tránh bão số 10.

Cụ thể, khoảng 5h45 ngày 28/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được tin báo từ bà Quất Thị Hải L. (30 tuổi), có người nhà trên hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS của TP.HCM.

Bà L. cho biết hai tàu cá trên đường vào lạch Cửa Việt để trú bão thì gặp nạn ở vị trí cách bờ khoảng 1,5km. Hậu quả, một tàu bị chìm, tàu còn lại chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn. Tổng số thuyền viên trên cả hai tàu là 11 người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức tiếp cận, ứng cứu.

Đến nay, có 9 thuyền viên được cứu hoặc tự bơi vào bờ an toàn, 2 người còn lại đang mất tích. Công tác ứng cứu, tìm kiếm đang được các lực lượng thực hiện khẩn trương.