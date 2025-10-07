Tàu cá va chạm với tàu vận tải, một thuyền viên mất tích

(VTC News) -

Tối 7/10, Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế, cho biết đơn vị đang triển khai lực lượng phối hợp tìm kiếm một thuyền viên mất tích trên biển.

Một thuyền viên mất tích trong vụ tàu cá va chạm tàu hàng. (Ảnh minh hoạ)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h10 cùng ngày, tàu cá của ngư dân phường Thuận An (TP Huế) đang hoạt động trên biển xảy ra va chạm với một tàu vận tải. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu cá có 4 thuyền viên.

Nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng huy động lực lượng phối hợp với các tàu cá hoạt động gần khu vực để tổ chức ứng cứu.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, hiện 3 thuyền viên được cứu vớt an toàn, các lực lượng đang tập trung tìm kiếm người mất tích.