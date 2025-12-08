Gần 98ha rừng Gia Lai bị xâm hại: Chuyển hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra

(VTC News) -

Ngày 8/12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai có báo cáo về vụ gần 98ha tại khoảnh 4 và 6, tiểu khu 157 (xã Kim Sơn) bị phá và khai thác trái phép.

Theo báo cáo, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân củng cố hồ sơ khởi tố vụ án liên quan đến vụ vi phạm khai thác rừng, phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 4 và khoảnh 6, tiểu khu 157, thôn Nghĩa Điền, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai.

Đồng thời chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ xử lý theo quy định và báo cáo kết quả lên Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai.

Cận cảnh gần 98ha rừng tại Gia Lai bị xâm hại.

Theo Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, ngày 3/7, UBND xã Kim Sơn phát hiện vụ phá rừng tại khoảnh 4 và 6, nên phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Ân (viết tắt Hạt Kiểm lâm) điều tra, xác minh. Kết quả xác định tổng diện tích rừng thiệt hại là 97,74ha, trong đó có 23,13ha rừng tự nhiên và 74,61ha rừng trồng.

Cụ thể, rừng tự nhiên do Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Hoài Ân quản lý 3,74ha, UBND xã Kim Sơn quản lý 19,28ha, Trại giam Kim Sơn 0,11ha; rừng trồng do BQLRPH Hoài Ân quản lý 22,27ha, UBND xã Kim Sơn 52,34ha.

Theo điều tra, từ năm 2007, UBND huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định cũ; nay là tỉnh Gia Lai) đã giao 30ha đất trồng rừng cho 2 hộ dân để trồng keo và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Năm 2009, UBND huyện thu hồi GCNQSDĐ của 2 hộ này.

Ngày 5/2/2013, UBND tỉnh Bình Định (cũ) giao 30ha đất trồng rừng lại cho BQLRPH Hoài Ân quản lý, hiện trạng gồm 6ha đất trống và rừng tự nhiên, 24ha rừng trồng nhiều cấp tuổi. BQLRPH Hoài Ân đã đề nghị ngành chức năng xử lý tài sản có trên đất của các hộ dân nhưng chưa được giải quyết.

Đến cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2025, các hộ dân có rừng trồng trên diện tích này đã khai thác, trồng lại cây keo lai nhưng lại phá lấn sang rừng tự nhiên. Tại thời điểm, BQLRPH Hoài Ân lập danh sách 14 hộ khai thác rừng trồng, tiếp tục chiếm đất trồng keo, và 2 đối tượng phá rừng tự nhiên.

Ngày 30/6/2025, BQLRPH Hoài Ân đã làm việc, yêu cầu trả đất nhưng các hộ dân không chấp hành.

Phía UBND xã Kim Sơn cho biết, từ năm 2007 - 2013, khoảnh 6 là rừng chưa giao, chưa cho thuê do xã quản lý; các hộ dân khai hoang, chiếm đất, phá rừng trái phép để trồng keo. Một số đối tượng từng bị xử phạt, cây trồng bị phá bỏ nhưng việc xử lý chưa triệt để.

Năm 2008, khu vực này được quy hoạch rừng phòng hộ do UBND xã Ân Nghĩa (cũ) quản lý. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm UBND xã tập trung việc sắp xếp, một số cá nhân phụ trách quản lý buông lỏng, dẫn đến việc người dân tiếp tục khai thác rừng keo và chiếm đất rừng tự nhiên. Qua điều tra, xác định có 23 cá nhân vi phạm.

Gỗ rừng còn lại tại hiện trường bị cưa hạ, cắt khúc ngổn ngang.

Ngày 30/11/2025, Hạt Kiểm lâm có báo cáo việc kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan đến vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép tại xã Kim Sơn.

Hạt Kiểm lâm đề nghị cấp trên xem xét kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 cán bộ kiểm lâm địa bàn là ông Phan Văn Thành và ông Trương Ngọc Nhuận.

Hai cán bộ trên mặc dù được lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát rừng và đất lâm nghiệp tại xã Kim Sơn, nhưng chưa làm tốt nhiệm vụ, để tình trạng người dân vi phạm lâm nghiệp kéo dài, không có biện pháp ngăn chặn, xử lý, không báo cáo kịp thời cho cấp trên.

Ngoài ra, vụ việc kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng, tác động lớn đến công tác quản lý nhà nước và uy tín ngành lâm nghiệp, chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với trách nhiệm người đứng đầu, mặc dù đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện cũ và làm việc với chính quyền địa phương về công tác quản lý, bảo vệ rừng; chỉ đạo công tác toàn diện, kịp thời cho công chức và kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ, nhưng do kiểm lâm cơ sở không báo cáo kịp thời vụ việc, nên chưa thể chỉ đạo ngăn chặn từ đầu.

Ngoài ra, địa bàn rộng, thời điểm xảy ra vi phạm trong thời gian sáp nhập chính quyền 2 cấp đã tạo khoảng trống trong chỉ đạo cơ sở. Bản thân người đứng đầu chưa lường hết tình hình, thiếu kiểm tra, giám sát tin tưởng vào kiểm lâm địa bàn, dẫn đến xảy ra vụ việc, chỉ đạo xử lý chưa kịp thời.

Chi cục Kiểm lâm đang xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý trách nhiệm theo quy định.