Gần 900 nghệ sĩ, diễn viên tham dự Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 tại Bắc Ninh

Từ ngày 20/10-2/11 Liên hoan Chèo toàn quốc sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, quy tụ gần 900 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công đến từ 11 đoàn nghệ thuật chèo chuyên nghiệp trên khắp cả nước.

Sự kiện do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, liên hoan là dịp để nhìn lại hành trình sáng tạo của các đơn vị nghệ thuật chèo trên cả nước – từ dàn dựng, biểu diễn đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống. Đây cũng là sân chơi nghề nghiệp uy tín, nơi tôn vinh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của loại hình sân khấu dân tộc đặc sắc này.

Liên hoan năm nay hứa hẹn mang đến không khí sôi nổi với 21 vở diễn được chuẩn bị công phu, phản ánh sinh động đời sống xã hội, ca ngợi quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Các tác phẩm chuyển tải thông điệp về đạo đức, nhân văn, khát vọng hướng thiện và tinh thần sáng tạo trong thời kỳ hội nhập. Mỗi đêm diễn sẽ đem đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật độc đáo, vừa mang đậm hồn dân tộc, vừa thể hiện hơi thở đương đại.

Theo quy định của ban tổ chức, các vở diễn tham dự phải thể hiện tư tưởng rõ ràng, lành mạnh, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời đề cao giá trị cái đẹp, tính nhân văn và góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa Việt Nam. Những tác phẩm có tìm tòi sáng tạo trong diễn xuất, âm nhạc, mỹ thuật sân khấu nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống của chèo sẽ được khuyến khích.

Ban tổ chức sẽ trao huy chương Vàng, huy chương Bạc cho các vở diễn và cá nhân nghệ sĩ xuất sắc, cùng Giải Xuất sắc dành cho tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ và biên đạo có đóng góp nổi bật.