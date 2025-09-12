NSND Thu Huyền làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 11/9, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hà Nội Bạch Liên Hương trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho NSND Thu Huyền.

Chia sẻ về vai trò mới, NSND Thu Huyền bày tỏ đây là vinh dự lớn nhưng cũng đi kèm nhiều áp lực, đồng thời coi đó là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp gắn bó với nghệ thuật chèo.

Trước đó, NSND Thu Huyền giữ cương vị Phó giám đốc nghệ thuật của nhà hát từ năm 2017. Năm 2022, chị đảm nhiệm quyền Giám đốc khi NSND Quốc Anh nghỉ chế độ.

NSND Thu Huyền và ông xã là NSND Tấn Minh.

NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, không xuất thân trong gia đình nghệ thuật. Cơ duyên đến với sân khấu chèo bắt đầu từ cuộc thi hát thiếu nhi, khi chị được nhạc công Văn Hiệp của Nhà hát Chèo Hà Nội phát hiện và động viên thi vào hệ trung cấp chèo.

Năm 16 tuổi, Thu Huyền gây tiếng vang với vai Thị Mầu trong Quan Âm Thị Kính tại cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội, giành giải đặc biệt. Vai diễn này sau đó tiếp tục giúp chị đoạt giải Nhất Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc năm 1998.

Ngoài Thị Mầu, chị thành công với nhiều vai diễn khác như Thị Phương (Trương Viên), cô Son (Cô Son), Hoạn Thư (Kiều), nàng Sita (Sita). Bên cạnh chèo, Thu Huyền còn ghi dấu ấn ở mảng dân ca quan họ với những bài hát quen thuộc như: Xe chỉ luồn kim, Vào chùa, Đi cấy, Lúng liếng.

NSND Thu Huyền.

Năm 32 tuổi, chị được đặc cách phong tặng NSƯT - trở thành một trong những nữ nghệ sĩ trẻ nhất nhận danh hiệu này. Năm 2017, chị giữ chức Phó Giám đốc nghệ thuật Nhà hát Chèo Hà Nội và từ tháng 8/2022 đảm nhiệm quyền Giám đốc khi NSND Quốc Anh nghỉ chế độ. Đầu năm 2024, chị được phong tặng danh hiệu NSND.

Trong đời sống riêng, NSND Thu Huyền kết hôn với NSND Tấn Minh năm 2004. NSND Tấn Minh hiện là Giám đốc của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.