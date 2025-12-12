Gần 600.000 tài khoản bị phát hiện bất thường, cả triệu khách hàng nhận cảnh báo

Tính đến ngày 11/12/2025, có 122/147 đơn vị đã báo cáo thành công lên Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO), với tổng số 592 nghìn bản ghi tài khoản thanh toán/ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

Đồng thời, hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo đến 2,13 triệu lượt khách hàng; trong đó hơn 670.000 lượt tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng hơn 2.570 tỷ đồng.

Số liệu trên được Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước công bố nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập đơn vị.

Hệ thống SIMO, đưa vào vận hành từ năm 2025, là dấu mốc quan trọng trong công tác giám sát thanh toán. Hệ thống cho phép các tổ chức tín dụng đưa ra quyết định ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực - định danh trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, qua đó giảm đáng kể tình trạng gian lận và bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Kết quả thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2019-2024. Nguồn: Vụ Thanh toán

Theo Vụ Thanh toán, sau 20 năm, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng khoảng 500 lần về số lượng và hơn 60 lần về giá trị so với năm 2005.

Trong giai đoạn từ năm 2015-2025, giao dịch qua Internet tăng khoảng 59 lần về số lượng và 21 lần về giá trị; giao dịch qua Mobile tăng khoảng 280 lần về số lượng và 600 lần về giá trị.

Thanh toán qua QR Code mới được phổ biến từ năm 2018 nhưng đến nay đã tăng trên 700 lần về số lượng và trên 400 lần về giá trị.

Điều này cho thấy các chính sách về thanh toán không chỉ theo kịp xu hướng quốc tế mà còn phát huy hiệu quả thực tiễn mạnh mẽ, tạo lực đẩy quan trọng cho kinh tế số và tài chính toàn diện.

Đối với hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử do Napas vận hành từ năm 2015, giao dịch trung bình hằng năm giai đoạn 2018-2025 tăng trên 170% về số lượng và 180% về giá trị.

Kết quả thanh toán qua Mobile banking giai đoạn 2015-2024. Nguồn: Vụ Thanh toán

Giai đoạn 2017-2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của hệ thống thanh toán và hoạt động ngân hàng số. Nhiều cơ chế, chính sách, định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ có tính dẫn dắt như:

Định danh điện tử (eKYC) giúp người dân mở tài khoản thanh toán, ví điện tử và sử dụng dịch vụ hoàn toàn trực tuyến; Thanh toán nhanh 24/7, QR code, ví điện tử, mobile banking trở thành phương thức phổ biến, chiếm ưu thế trong giao dịch hàng ngày; Kết nối dữ liệu dân cư, dữ liệu doanh nghiệp, dữ liệu phòng chống rửa tiền trong triển khai Đề án 06.

Ngoài ra, tạo lập hệ sinh thái thanh toán số, tiếp tục mở rộng kết nối liên thông với các ngành, lĩnh vực khác như giáo dục, y tế, giao thông, dịch vụ công, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển của dịch vụ công cấp độ 4 và hoạt động kinh tế số ngày càng sôi động.

Tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam. Nguồn: Vụ Thanh toán