Lý do tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa từ 1/1/2026

Cụ thể, theo Điều 44 Nghị định 296/2025 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, khi có quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế, nếu có dấu hiệu cho thấy cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế có hành vi tẩu tán hoặc làm hư hại tiền bạc, tài sản thì người đã ra quyết định cưỡng chế có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND cấp xã nơi cá nhân bị cưỡng chế cư trú hoặc công tác, tổ chức bị cưỡng chế đóng trụ sở thực hiện biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tiền bạc, tài sản.

Nghị định 296/2025 của Chính phủ cho phép cơ quan chức năng phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu cá nhân, tổ chức không tự nguyện nộp phạt hành chính hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản. Ảnh: Nam Khánh.

Các biện pháp phong tỏa gồm phong tỏa tài khoản, tiền gửi ngân hàng; niêm phong tài sản; các biện pháp khác theo quy định của pháp luật để bảo đảm tài sản không bị tẩu tán.

Trong thời hạn một ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản, tiền gửi, các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phải phong tỏa số tiền trong tài khoản, sổ tiền gửi tương đương với số tiền mà cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế phải nộp hoặc phong tỏa toàn bộ số tiền trong tài khoản, sổ tiền gửi trong trường hợp số dư trong tài khoản, sổ tiền gửi ít hơn số tiền mà cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế phải nộp và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế biết việc phong tỏa và trích chuyển số tiền trong tài khoản, sổ tiền gửi.

Việc phong tỏa phải được thông báo cho cá nhân, tổ chức bị áp dụng biện pháp cưỡng chế và trích chuyển số tiền trong tài khoản, sổ tiền gửi.

Nghị định 296/2025 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.