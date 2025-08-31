Gần 50 trường đại học xét tuyển bổ sung năm 2025

Lần đầu tiên trong khoảng 10 năm trở lại đây, trường Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung với 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội. Cụ thể, trường xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B08 (Toán, Sinh, tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 17 điểm.
Thí sinh có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cùng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có).
Trường Đại học Sư phạm TP.HCM xét tuyển bổ sung ngành Công nghệ Giáo dục, Công nghệ thông tin cùng các ngành ngoại ngữ: Ngôn ngữ Nga, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Quốc tế học. Trường xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, kết quả học bạ kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2024, 2025, nhận hồ sơ từ ngày 3/9-16/9.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh bổ sung cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh như: Kế toán, Khoa học máy tính, Du lịch, Quản trị khách sạn... Trường nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến từ ngày 1/9-10/9.
Thí sinh và phụ huynh tham khảo thông tin các trường xét tuyển bổ sung năm 2025 để có cơ hội trúng tuyển.
|STT
|Trường
|Chi tiết xét tuyển bổ sung
|1
|Đại học Công thương TP.HCM
|Tại đây
|2
|Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội
|Tại đây
|3
|Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội
|Tại đây
|4
|Học viện Hàng không Việt Nam
|Tại đây
|5
|Đại học Phenikaa
|Tại đây
|6
|Đại học CMC
|Tại đây
|7
|Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội
|Tại đây
|8
|Đại học Văn Lang
|Tại đây
|9
|Đại học Ngoại ngữ tin học TP.HCM
|Tại đây
|10
|Đại học Công nghiệp Vinh
|Tại đây
|11
|Đại học Công nghiệp Việt Trì
|Tại đây
|12
|Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
|Tại đây
|13
|Đại học FPT
|Tại đây
|14
|Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
|Tại đây
|15
|Đại học Tôn Đức Thắng
|Tại đây
|16
|Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội
|Tại đây
|17
|Đại học Hòa Bình
|Tại đây
|18
|Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|Tại đây
|19
|Đại học Tân Tạo
|Tại đây
|20
|Đại học Bách khoa TP.HCM
|Tại đây
|21
|Đại học Nha Trang
|Tại đây
|22
|Đại học Đông Đô
|Tại đây
|23
|Đại học Nguyễn Tất Thành
|Tại đây
|24
|Đại học Công nghệ TP.HCM
|Tại đây
|25
|Đại học Kinh tế tài chính TP.HCM
|Tại đây
|26
|Đại học Hùng Vương
|Tại đây
|27
|Đại học Hải Dương
|Tại đây
|28
|Đại học Đồng Tháp
|Tại đây
|29
|Học viện Hậu cần (hệ dân sự)
|Tại đây
|30
|Đại học Quốc tế Sài Gòn
|Tại đây
|31
|Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM
|Tại đây
|32
|Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
|Tại đây
|33
|Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
|Tại đây
|34
|Đại học Bình Dương
|Tại đây
|35
|Đại học Y Hà Nội
|Tại đây
|36
|Đại học Công nghiệp Hà Nội
|Tại đây
|37
|Đại học Duy Tân
|Tại đây
|38
|Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
|Tại đây
|39
|Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCM
|Tại đây
|40
|Đại học Tài chính - Kế toán
|Tại đây
|41
|Đại học Dầu khí Việt Nam
|Tại đây
|42
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
|Tại đây
|43
|Đại học Hồng Đức
|Tại đây
|44
|Đại học Trà Vinh
|Tại đây
|45
|Đại học Thủ Dầu Một
|Tại đây
|46
|Đại học Bạc Liêu
|Tại đây
|47
|Đại học Sư phạm TP.HCM
|Tại đây
Theo thông báo mới nhất của Bộ GD&ĐT, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung sẽ tiếp tục mở đến 17h ngày 2/9 để thí sinh vào xác nhận nhập học, thay vì 30/8 như trước đó.
Như vậy thí sinh có thêm ba ngày để thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.
Các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào. Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.
