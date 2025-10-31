Gần 40 tác phẩm Ikebana Nhật Bản 'gây sốt', công chúng Việt say mê

(VTC News) -

Với chủ đề Tương giao, triển lãm nghệ thuật Ikebana (hoa đạo) mang đến gần 40 tác phẩm theo ba phong cách đặc trưng của trường Ikebana Ikenobo: Rikka, Shoka và Jiyūka (tự do).

Triển lãm nghệ thuật Ikebana mang đến gần 40 tác phẩm hoa đạo tinh tế.

Các tác phẩm trưng bày thể hiện rõ triết lý sâu xa của Ikebana – nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản, nơi con người không chỉ sắp đặt cành lá, mà còn đối thoại với thiên nhiên và chính mình.

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm thể hiện rõ chiều sâu của những triết lý và sự đa dạng trong hình thức biểu hiện của nghệ thuật Ikebana. Với kiểu cắm Rikka và Shoka, người xem bắt gặp tính trật tự, tỷ lệ và bố cục được tính toán kỹ lưỡng nhằm khắc họa quy luật âm-dương, biểu đạt sự cân bằng giữa các yếu tố trong thiên nhiên.

Các tác phẩm Rikka mở ra không gian nhiều tầng lớp gợi nên trật tự của đại tự nhiên từ núi cao, vách đá, sông suối, đồng bằng, làng mạc, trong khi các tác phẩm Shoka hướng đến sự giản lược, làm nổi bật vẻ đẹp nội tại và đặc tính sinh trưởng của cỏ cây hoa lá.

Trong khi đó, các tác phẩm ở kiểu cắm Jiyūka (tự do) lại mở rộng biên độ sáng tạo, cho phép kết hợp rất nhiều nguyên liệu mới, biến tấu trong việc kết hợp hình khối và màu sắc để phản ánh thẩm mỹ trong đời sống đương đại.

Triển lãm vừa thể hiện vẻ đẹp của hoa lá, đồng thời thể hiện mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại, giữa tĩnh lặng và chuyển động.

Công chúng Việt Nam chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật của Nhật Bản.

Trong không gian trưng bày, người thực hành Ikebana dùng ngôn ngữ của đường nét, sắc màu của hoa lá và cả những khoảng trống để thể hiện vẻ đẹp của tự nhiên và những giao cảm nội tâm. Thông điệp này được thể hiện xuyên suốt qua những bố cục tinh giản mà đầy dụng ý, làm rõ sức mạnh biểu đạt không lời của Ikebana.

Chia sẻ về chủ đề triển lãm năm nay, bà Nguyễn Thanh Tú - Hội trưởng Hội sở Ikenobo Việt Nam cho biết: "Tương giao" khơi mở cảm thức về mối liên hệ sâu xa giữa con người và thiên nhiên, đồng thời tôn vinh giá trị nhân văn của nghệ thuật Ikebana, tôn trọng sức sống trong từng bông hoa, bồi đắp kiến thức về chu trình sinh trưởng của thực vật và mở ra khả năng kết nối tâm hồn con người với thiên nhiên".

Triển lãm không chỉ dành cho những người am hiểu hoa đạo, mà còn hướng đến công chúng rộng rãi - những ai tìm kiếm khoảnh khắc tĩnh lặng giữa nhịp sống hối hả, những tâm hồn yêu cái đẹp, yêu văn hóa và nghệ thuật.

Triển lãm còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt-Nhật, mở rộng cơ hội trao đổi chuyên môn và lan tỏa vẻ đẹp hoa đạo tới công chúng.