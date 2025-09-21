Gần 40% phụ nữ Việt gặp rối loạn sinh lý nhưng âm thầm chịu đựng

(VTC News) -

Thông tin trên được các chuyên gia nêu tại hội thảo khoa học “Cập nhật chăm sóc sức khỏe tình dục nữ” do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức ngày 21/9.

Đây là dịp để các bác sĩ, chuyên gia y tế cập nhật kiến thức mới, góp phần thay đổi nhận thức xã hội về sức khỏe nữ giới – lĩnh vực vốn còn nhiều định kiến và ít được quan tâm đúng mức.

Theo PGS.TS Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam, các rối loạn sinh lý thường gặp ở phụ nữ bao gồm giảm ham muốn, khó đạt khoái cảm, đau khi sinh hoạt, co thắt âm đạo hoặc rối loạn cực khoái.

Chỉ một tỷ lệ nhỏ trong số những phụ nữ gặp vấn đề này chủ động thăm khám và điều trị sớm. Tâm lý e dè, thiếu kiến thức và định kiến xã hội vẫn là rào cản lớn khiến họ không tìm đến sự hỗ trợ y khoa, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình.

PGS.TS Nguyễn Quang chia sẻ tại hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Quang từng tiếp nhận một nữ nhân viên văn phòng 38 tuổi. Người phụ nữ này đến khám sau 6 tháng mất hẳn ham muốn sinh hoạt vợ chồng khiến đời sống hôn nhân rạn nứt. Khám lâm sàng không phát hiện bất thường vùng chậu, test Q-tip âm tính. Tuy nhiên, kết quả khảo sát chức năng sinh lý chỉ đạt 14 điểm, thấp hơn mức bình thường là 26.55, với các yếu tố đều suy giảm rõ rệt.

Dựa vào biểu hiện và kết quả kiểm tra, bác sĩ nghi ngờ người bệnh mắc rối loạn sinh lý có thể do suy giảm nội tiết tố sau sinh và yếu tố tâm lý. Hướng tiếp cận điều trị toàn diện bao gồm tư vấn tâm lý, cải thiện giấc ngủ, vật lý trị liệu sàn chậu, sử dụng estrogen tại chỗ và các thuốc hỗ trợ nếu cần.

Trong khi đó, BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội cho rằng, giảm ham muốn là tình trạng rối loạn thường gặp nhất, được ghi nhận ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở phụ nữ sau mãn kinh.

“Điều đáng lo ngại là nhiều bệnh nhân chỉ đến khám khi triệu chứng đã kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống vợ chồng, tâm lý cá nhân và hạnh phúc gia đình”, bác sĩ Ngọc nói.

Một số nguyên nhân được chỉ ra bao gồm: Viêm phụ khoa kéo dài, rối loạn nội tiết, tác dụng phụ của thuốc tránh thai, hoặc những ảnh hưởng sau can thiệp y tế như cắt u xơ, lạc nội mạc tử cung…

Trong nhiều trường hợp, yếu tố tâm lý đóng vai trò then chốt, đặc biệt với người từng trải qua chấn thương hoặc mang định kiến về sinh hoạt vợ chồng.

BS Phạm Minh Ngọc tư vấn sức khoẻ cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tú – Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh xã hội Á Đông, phụ nữ vẫn ngại chia sẻ về nhu cầu sinh lý. “Nhiều người không biết bắt đầu từ đâu, đặt câu hỏi ra sao, hay thậm chí không biết nơi nào điều trị đúng chuyên khoa”, BS Nguyễn Anh Tú nói.

Trong khi đó, Y học Giới tính vẫn còn là lĩnh vực khá mới mẻ, ít được đề cập trong chương trình đào tạo nhân viên y tế. Chính vì vậy, việc tổ chức hội thảo chuyên sâu như lần này nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm điều trị là điều cần thiết để thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe nữ giới.

Theo ThS Tâm lý lâm sàng Nguyễn Quốc Linh, yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến tất cả các giai đoạn trong hoạt động sinh hoạt của phụ nữ. Những cảm xúc tiêu cực như lo âu, sợ hãi, mặc cảm có thể khiến người bệnh né tránh chuyện quan hệ vợ chồng, tạo vòng luẩn quẩn kéo dài tình trạng rối loạn.

“Chúng tôi từng gặp trường hợp bệnh nhân bị co thắt âm đạo suốt 13 năm nhưng không được điều trị đúng hướng. Chỉ khi kết hợp trị liệu tâm lý với các phương pháp y học giới tính chuyên sâu, tình trạng này mới được khắc phục”, ông Linh chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều phụ nữ còn bị ảnh hưởng bởi những định kiến như “phụ nữ không nên chủ động trong chuyện ấy”, khiến họ không dám thể hiện nhu cầu, dẫn đến khó đạt khoái cảm và thiếu sự kết nối cảm xúc trong quan hệ vợ chồng.