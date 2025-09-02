Gần 3000 nghệ sĩ tái hiện hành trình 80 năm lịch sử hào hùng của dân tộc

(VTC News) -

Tối 1/9, chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đêm nhạc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp các đơn vị nghệ thuật thực hiện.

Đặc biệt, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Lam, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Trọng Tấn, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phạm Thu Hà, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, Mono...

Chương trình nghệ thuật được kết cấu thành 3 chương gồm “Con đường Độc lập - Thống nhất”; “Khát vọng Tổ quốc” và “Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ”. Mỗi phần là một mảnh ghép lịch sử, tạo nên bức tranh toàn diện về hành trình dựng xây và bảo vệ đất nước.

Đêm nhạc được đầu tư công phu, hoành tráng.

Trong thời lượng 90 phút, với không gian nghệ thuật được đầu tư dàn dựng hoành tráng, công phu chương trình đưa khán giả được trở về những thời khắc lịch sử hào hùng trong suốt chiều dài 80 năm gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc.

Bản giao hưởng Tổ quốc tôi và liên khúc Tự nguyện - Ca ngợi Tổ quốc mở màn chương trình, khơi dậy niềm tự hào và xúc động.

Các phóng sự, hoạt cảnh như Đêm đen lịch sử, Đêm dài nô lệ, cùng những ca khúc bất hủ Dấu chân phía trước, Quốc tế ca, Cùng nhau đi hồng binh và Đoàn Vệ quốc quân đã khắc họa khí thế cách mạng sục sôi, thôi thúc triệu con tim chung khát vọng độc lập.

Nhiều người xem xúc động khi được nghe lại những ca khúc đã lâu khán giả ít được nghe trên các sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp như Em đi giữa biển vàng, Hát về cây lúa hôm nay. Và không thể thiếu các ca khúc như Khát vọng tuổi trẻ, Vinh quang đang chờ ta, Yêu nụ cười Việt Nam…

Các tiết mục tái hiện lại trang sử hào hùng của dân tộc.

Mỹ Tâm với giọng hát nhiều nội lực và phong cách biểu diễn phóng khoáng khi hát Khát vọng tuổi trẻ. Soobin mang đến đầy năng lượng trẻ với màn trình diễn ca khúc Vinh quang đang chờ ta.

Ca sĩ Tùng Dương mang đến bản nhạc hào hùng Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Tự hào tiếp bước tương lai. Bên cạnh đó, nam ca sĩ hòa giọng nhẹ nhàng cùng đồng nghiệp Thanh Lam, Hoàng Bách trong ca khúc Yêu nụ cười Việt Nam.

Âm nhạc hiện đại hòa quyện với dân ca, giao hưởng, tạo nên cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, gửi gắm thông điệp: Khát vọng dựng xây đất nước hùng cường là trách nhiệm và niềm tin của cả dân tộc.

Mỹ Tâm thăng hoa trong tiết mục "Khát vọng tuổi trẻ".

Đặc biệt, trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang vọng giữa không gian nghệ thuật, đưa khán giả sống lại thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945.

Phóng sự đặc biệt "Tổng kết thành tựu 80 năm" nhìn lại hành trình phát triển mạnh mẽ của đất nước trong các lĩnh vực từ khoa học, giáo dục, văn hóa, thể thao đến hội nhập quốc tế.

Chương trình khép lại trong âm hưởng hào hùng của ca khúc Tiến quân ca, như lời tuyên thệ thiêng liêng: Việt Nam - Tổ quốc vĩnh hằng, dân tộc trường tồn.