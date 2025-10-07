Gần 14.000 khách hàng ở Hà Nội mất điện do ngập úng

(VTC News) -

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, tính đến 12h ngày 7/10, vẫn còn 13.943 khách hàng tại Hà Nội tạm thời ngừng cấp điện do ngập úng, tập trung chủ yếu ở các khu vực trung tâm như Ba Đình (5.735 khách hàng), Hoàn Kiếm (2.098 khách hàng) và Hà Đông (2.884 khách hàng).

Một số khu vực ngoại thành như Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thường Tín và Ứng Hòa cũng ghi nhận sự tình trạng ngập úng với số lượng 3.226 khách hàng bị ảnh hưởng.

EVNHANOI cho biết, các đơn vị điện lực đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị bơm nước, sấy khô, khẩn trương khôi phục trạm biến áp và đường dây. Đến thời điểm 12h ngày 7/10, EVNHANOI đã khôi phục và cấp điện trở lại cho 5.562 khách hàng trên địa bàn Thủ đô.

Công nhân EVNHANOI kiểm tra thiết bị điện tại vùng ngập úng. (Ảnh: EVNHANOI).

Theo EVNHANOI, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, như Ba Đình và Hoàn Kiếm, đang được ưu tiên xử lý với các đội kỹ thuật viên làm việc liên tục, sử dụng máy bơm thoát nước và thiết bị sấy khô để khôi phục trạm biến áp và đường dây.

Khi nước bắt đầu rút, EVNHANOI đã triển khai các tổ công tác di chuyển nhanh đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ngoài ra, EVNHANOI cũng kịp thời phát đi các khuyến cáo nhắc nhở người dân cắt ngay nguồn điện gia đình khi có nguy cơ ngập, không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm.