Đặt xe công nghệ 'khó hơn lên trời' ngày Hà Nội ngập lụt

(VTC News) -

Cơn mưa lớn suốt đêm do hoàn lưu bão số 11 Matmo đã khiến ngay từ sáng sớm 7/10, nhiều tuyến phố Hà Nội đã biến thành sông. Tình trạng này khiến nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao đột biến và giá cước xe công nghệ cũng ''vọt" lên so với ngày thường.

Theo khảo sát, tuy giá cước di chuyển bằng xe máy trong sáng nay của Grab hay Be không biến động nhiều nhưng giá cước ô tô lại tăng mạnh. Đơn cử như vào lúc 9h10, ứng dụng Be thông báo quãng đường khoảng 8km từ Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa) đến một trung tâm thương mại tại phường Tây Hồ có giá cước 174.000 đồng, tăng khoảng 50% so với ngày thường.

Tuy nhiên, một đặc điểm chung của các hãng xe công nghệ là rất khó gọi chuyến vào thời điểm này, bất kể xe máy hay ô tô và dù khách chấp nhận mức giá đắt đỏ.

Giá cước dịch vụ gọi ô tô công nghệ tăng cao trong sáng nay 7/10.

Nhiều khách chấp nhận chi trả mức giá dịch vụ cao song vẫn khó gọi xe do không có tài xế nhận chuyến.

Đặt xe từ nhà đến cơ quan tại phố Láng Hạ, anh Bùi Ngọc Hải (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đã mất cả tiếng đồng hồ, cuối cùng đành chào thua vì các ứng dụng xe công nghệ gần như không sử dụng được do tài xế không nhận cuốc.

"Tôi chấp nhận tìm cả ô tô, chi trả mức cước cao trong ngày mưa bão song loay hoay mãi vẫn chưa thể gọi xe được. Có lẽ các tài xế sợ cũng đến những khu vực ngập sâu nên cân nhắc không nhận chuyến", anh Hải nói.

Nhiều tuyến phố tại Hà Nội biến thành sông sau trận mưa lớn do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 11 (Matmo).

Tương tự, chị Trần Thủy Tiên đặt xe thời điểm 7h30 từ nhà ở phố Khuất Duy Tiến đến cơ quan tại phố Dương Đình Nghệ song cũng "bất lực" do không thể đặt được xe. Chị Tiên thử chuyển qua nhiều ứng dụng khác như như Grab, Be, Xanh SM nhưng đều không thành công. Khi thử gọi điện đến tổng đài của hãng taxi G7, chị được nhân viên tổng đài cho biết hiện các xe ô tô của hãng không thể phục vụ khách tại các điểm ngập sâu.

Ứng dụng ShoppeeFood thông báo đơn hàng của khách hàng có thể đến trễ hơn thường lệ do thời tiết xấu.

Khốn khổ hơn là những người bán hàng online không thể giao đồ cho khách vì không đặt được xe. Chị Hồng Hạnh ở Cầu Giấy ngao ngán nói: "Tôi bán đồ ăn qua mạng. Hôm qua, rất nhiều khách đặt đồ và giao hẹn trưa nay lấy để dùng món trong ngày. Nấu nướng xong xuôi rồi nhưng tôi bất lực không gọi được xe, đành gọi điện báo hủy với khách, mong khách thông cảm. Vậy là vừa không bán được hàng, vừa lỗ nặng vì đồ ăn đã làm rồi, không để lâu được và cũng không thể ép khách lấy vào hôm sau".

Chị Hạnh than phiền rằng vừa kịp "hoàn hồn" sau cơn bão số 10 thì nay lại khốn đốn vì hoàn lưu bão số 11. "Dù không trực tiếp hứng bão nhưng hoàn lưu sau bão cũng khiến Hà Nội ngập úng nặng nề. Những người kinh doanh nhỏ lẻ như chúng tôi chỉ biết chờ đường hết ngập thì mới buôn bán được", chị nói.

Không chỉ dịch vụ gọi xe mà các ứng dụng gọi đồ ăn cũng hiện cảnh báo "đơn hàng có thể đến trễ hơn thường lệ", đồng thời mong khách hàng thông cảm nếu không thể tìm được tài xế. Anh Nguyễn Gia Hưng, nhân viên của một ngân hàng trên đường Trần Đại Nghĩa cho biết không thể đặt đồ ăn sáng nay do không có tài xế nhận đơn.