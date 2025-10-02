EVN khôi phục cấp điện cho gần 90% khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 10

(VTC News) -

Thông tin cập nhật đến sáng ngày 2/10/2025 về tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 (BUALOI) và khôi phục cung cấp điện như sau:

Tình hình vận hành các hồ thủy điện

Các nhà máy thủy điện thuộc EVN (trong đó bao gồm các Tổng Công ty Phát điện) ở khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 vẫn vận hành an toàn công trình. Đến 7h sáng 2/10 có 19 hồ thủy điện thực hiện điều tiết xả. Thủy điện Hòa Bình đã đóng hoàn toàn xả sâu lúc 11h ngày 1/10; Thủy điện Tuyên Quang vẫn mở 6 cửa xả sâu.

Thông tin chi tiết các hồ thủy điện tại đây: https://www.evn.com.vn/c3/thong-tin-ho-thuy-dien/Muc-nuoc-cac-ho-thuy-dien-117-123.aspx.

Tình hình vận hành lưới điện cao áp 500/220/110 kV:

Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung đã khôi phục được 14/17 sự cố trên lưới điện 500kV, khôi phục được 24/24 sự cố trên lưới điện 220kV và khôi phục được 68/73 sự cố trên lưới điện 110 kV.

Tình hình cung cấp điện cho các khách hàng

Đến sáng 2/10, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực tại miền Bắc và miền Trung đã khôi phục cung cấp điện được cho hơn 3,58 triệu khách hàng sử dụng trên tổng số 4,12 triệu khách hàng sử dụng điện ở 16 tỉnh, thành phố bị gián đoạn cung cấp điện do ảnh hưởng bão số 10 (đạt tỷ lệ khoảng gần 87%).

Tỷ lệ khôi phục cung cấp điện đến sáng 2/10 tại một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bão như sau: Thanh Hóa 93%, Nghệ An 69%, Hà Tĩnh 70%, Quảng Trị 99%. Trong ngày 2/10 sẽ khôi phục hoàn toàn cung cấp điện tại Quảng Trị; còn lại ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến 6/10 dự kiến cũng sẽ cơ bản hoàn thành khôi phục cung cấp điện ở tất cả các khu vực bị ảnh hưởng bão số 10.

Với tinh thần nỗ lực cao nhất để khẩn trương khôi phục cung cấp điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bão, đến nay Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã huy động tổng cộng khoảng 2.400 người và nhiều phương tiện của đơn vị Điện lực tại chỗ và từ nhiều đơn vị bạn để tập trung hỗ trợ việc xử lý sự cố và khôi phục cấp điện.