Galaxy S26 Ultra ra mắt, giá cao nhất gần 52 triệu đồng

(VTC News) -

Samsung giới thiệu dòng điện thoại Galaxy S26 Series với điểm nhấn là sự tích hợp sâu của trí tuệ nhân tạo (AI) vào các tác vụ hằng ngày. Phiên bản cao cấp nhất S26 Ultra gây chú ý với công nghệ bảo mật màn hình lần đầu xuất hiện trên điện thoại di động.

Các phiên bản thuộc dòng Galaxy S26 series vừa ra mắt với nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Sản phẩm sở hữu màn hình tích hợp công nghệ chống nhìn trộm chủ động (Privacy Display). Bằng cách kiểm soát sự phân tán ánh sáng của các điểm ảnh (pixel), màn hình sẽ hạn chế góc nhìn từ hai bên khi được kích hoạt, bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng ở nơi công cộng.

Công nghệ màn hình chống nhìn trộm chủ động giúp giới hạn góc nhìn, bảo vệ tuyệt đối các nội dung riêng tư và thông báo trên màn hình.

Bên cạnh việc bảo vệ toàn màn hình, công nghệ hiển thị mới còn tích hợp chế độ bảo mật thông báo thông minh (Partial Screen Privacy). Tính năng này cho phép hệ thống tự động nhận diện và giới hạn góc nhìn đối với các thông báo tin nhắn hoặc cửa sổ hiển thị nhanh (pop-up) vừa gửi đến.

Tính năng bảo mật thông minh tự động giới hạn góc nhìn đối với các thông báo tin nhắn và cửa sổ hiển thị nhanh vừa gửi đến trên màn hình.

Về thiết kế, Galaxy S26 Ultra quay trở lại sử dụng khung viền nhôm, giúp thân máy đạt độ mỏng 7,9 mm và trọng lượng 214 gram. Đây là mẫu điện thoại thuộc dòng Ultra mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay của hãng công nghệ Hàn Quốc.

Hiệu năng của máy được cung cấp bởi bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite thế hệ 5 (Snapdragon 8 Elite Gen 5) được tối ưu riêng cho dòng Galaxy. So với thế hệ trước, hiệu suất xử lý trung tâm (CPU) tăng 19%, xử lý đồ họa (GPU) tăng 24% và bộ xử lý thần kinh (NPU) tăng 39% để hỗ trợ các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống tản nhiệt mới được tái thiết kế với vật liệu tiếp diện dọc theo cạnh vi xử lý, giúp máy duy trì nhiệt độ ổn định khi quay phim hoặc chơi trò chơi điện tử. Công nghệ sạc nhanh phiên bản 3.0 (Super Fast Charging 3.0) cho phép nạp đầy 75% pin chỉ trong vòng 30 phút với công suất 60W.

Cụm camera trên Galaxy S26 Ultra sở hữu cảm biến chính 200 megapixel với khẩu độ lớn.

Hệ thống camera trên phiên bản Ultra được nâng cấp với cảm biến chính 200 megapixel có khẩu độ lớn hơn, giúp thu sáng tốt hơn 47% so với bản tiền nhiệm. Tính năng quay đêm (Nightography Video) và chống rung (Super Steady) cũng được cải thiện, bổ sung thêm tùy chọn khóa đường chân trời để ổn định khung hình.

Tính năng chụp ảnh ban đêm cho phép thu nhận nhiều ánh sáng hơn, giúp ảnh và video rõ nét và giảm nhiễu hạt trong môi trường tối.

Bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Galaxy AI thế hệ thứ ba giới thiệu nhiều tính năng mới như chỉnh sửa ảnh (Photo Assist) bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc không gian sáng tạo (Creative Studio). Các tính năng này cho phép người dùng thay đổi khung cảnh, trang phục hoặc tạo nhãn dán trực tiếp trên thiết bị.

Về hỗ trợ kết nối, máy tích hợp các trợ lý như Gemini, Perplexity và phiên bản Bixby nâng cấp. Người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói để thực hiện các tác vụ phức tạp xuyên ứng dụng như đặt xe, tóm tắt thông báo (Now Brief) hoặc tìm kiếm đa đối tượng trên hình ảnh.

Tại thị trường Việt Nam, dòng Galaxy S26 có giá khởi điểm từ 25,99 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Riêng Galaxy S26 Ultra có giá từ 36,99 triệu đồng cho bản 256 GB và đạt mức cao nhất là 51,99 triệu đồng cho phiên bản RAM 16 GB, bộ nhớ trong 1 TB. Sản phẩm dự kiến đến tay người dùng từ ngày 6/3.