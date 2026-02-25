Điểm danh 5 smartphone chơi game 'đỉnh chóp' nhất năm nay

(VTC News) -

Thị trường smartphone gaming đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh khi các hãng liên tục nâng cấp chip xử lý, màn hình tần số quét cao và hệ thống tản nhiệt. Từ flagship cao cấp như iPhone hay Galaxy đến những mẫu gaming chuyên biệt như RedMagic hay ROG Phone, người dùng đang có nhiều lựa chọn smartphone chơi game hơn, dưới đây là 5 gợi ý tiêu biểu nhất.

IPhone 17 Pro Max

Giá bán tham khảo từ 37,19 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max tiếp tục là lựa chọn quen thuộc với người dùng yêu thích game di động nhưng vẫn cần tính ổn định lâu dài. Máy trang bị màn hình OLED 6,9 inch, độ phân giải 2868 x 1320 pixel và tần số quét 120Hz, độ sáng ngoài trời có thể đạt 3.000 nit.

Chip A19 Pro với GPU 6 lõi cùng Neural Engine 16 lõi giúp xử lý đồ họa và AI mượt mà trong các tựa game nặng.

iPhone 17 Pro Max có màn hình cực lớn. (Ảnh: Phone Arena)

Dung lượng bộ nhớ trong lên tới 2TB cùng RAM 12GB tạo lợi thế cho những người thường xuyên chơi game dung lượng lớn. Điểm mạnh của “siêu phẩm” này nằm ở hiệu năng bền bỉ, ít tụt FPS và hệ sinh thái iOS nhưng hạn chế ở khả năng tùy chỉnh gaming chuyên sâu so với điện thoại Android.

Galaxy S25 Ultra

Giá bán từ 25,99 triệu đồng

Xét về hiệu năng, Galaxy S25 Ultra có thể chơi mượt mọi tựa game di động phổ biến nhờ được tích hợp chip Snapdragon 8 Elite, RAM 12GB và màn hình LTPO AMOLED 2X 6,9 inch độ phân giải 3120 x 1440 pixel. Viên pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W giúp máy duy trì thời gian chơi game dài hơn so với nhiều flagship khác.

Galaxy S25 Ultra có khả năng chụp ảnh ấn tượng. (Ảnh: Phone Arena)

Thiết bị cũng nổi bật với hệ thống tản nhiệt và tính năng AI tối ưu hiệu suất khi chơi game. Ngoài ra, màn hình độ sáng cao và độ phân giải lớn mang lại lợi thế trong các tựa game đồ họa cao.

Nubia RedMagic 10S Pro

Giá bán từ 18,49 triệu đồng

RedMagic 10S Pro hướng tới game thủ chuyên nghiệp nhờ được trang bị màn hình AMOLED 6,85 inch, tần số quét 144Hz và chip Snapdragon 8 Elite. Máy có pin 7.050 mAh, hỗ trợ sạc nhanh tới 80W và có hệ thống làm mát tích hợp quạt, giúp giảm hiện tượng nóng máy khi chơi game dài.

RedMagic 10S Pro có giá bán không quá cao. (Ảnh: TechAdvisor)

Ngoài ra, thiết bị còn có nút trigger cảm ứng, RGB gaming và bộ nhớ RAM tối đa 16GB, bộ nhớ trong lên tới 512GB, hướng tới trải nghiệm chuyên biệt cho game thủ.

Asus ROG Phone 9 Pro

Giá bán từ 27,95 triệu đồng

ROG Phone 9 Pro tiếp tục giữ vị thế dòng điện thoại gaming cao cấp nhờ sở hữu chip Snapdragon 8 Elite, RAM tối đa 24GB và bộ nhớ trong tới 1TB. Máy có màn hình AMOLED 6,78 inch, hỗ trợ tần số quét lên tới 185Hz và độ sáng 2.500 nit, phù hợp cho các tựa game eSports cần tốc độ phản hồi cao.

ROG Phone 9 Pro có thiết kế vô cùng ấn tượng. (Ảnh: Phone Arena)

Viên pin 5.800 mAh cùng sạc nhanh 65W giúp máy duy trì thời lượng chơi game dài, đồng thời hệ thống trigger cảm ứng và chế độ X Mode+ cũng hỗ trợ tối ưu hiệu năng.

Xiaomi 15T Pro 5G

Giá bán từ 19,49 triệu đồng

Gợi ý cuối cùng trong danh sách này là Xiaomi 15T Pro 5G. Sản phẩm cũng có cấu hình “trâu” không kém các “đối thủ”. Xiaomi tích hợp cho sản phẩm của mình chip xử lý MediaTek Dimensity 9400+ cực mạnh cùng RAM 12GB - giúp người dùng chơi game bất chấp.

Xiaomi 15T Pro 5G đang được giảm giá tại Việt Nam. (Ảnh: Phone Arena)

Đáng chú ý, hệ thống 3 camera sau 50MP + 50MP + 12MP của máy giúp đem lại khả năng chụp ảnh cực đẹp trong nhiều chế độ khác nhau. Viên pin 5500 mAh cũng đủ để người dùng sử dụng suốt cả ngày dài.