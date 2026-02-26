Galaxy S26 Ultra và Buds 4 thiết lập chuẩn mực AI mới

(VTC News) -

Samsung vừa ra mắt dòng flagship Galaxy S26, đánh dấu bước tiến mới trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sâu vào phần cứng. Ngôi sao của sự kiện, Galaxy S26 Ultra, gây ấn tượng với thiết kế mỏng nhẹ kỷ lục (7,9mm) nhưng lại sở hữu sức mạnh đáng gờm từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất là màn hình bảo mật (Privacy Display) đầu tiên trên thế giới, có khả năng hạn chế góc nhìn từ những người xung quanh, giúp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng máy tại nơi công cộng.

Dàn Galaxy S26 nhiều màu sắc được trưng bày tại sự kiện Samsung Unpacked 2026. (Nguồn: Engadget)

Khả năng nhiếp ảnh trên phiên bản Ultra cũng được nâng cấp mạnh mẽ với cụm bốn camera, dẫn đầu là cảm biến chính 200MP có khẩu độ lớn $f/1.4$ giúp thu sáng vượt trội. Hệ thống ống kính mới kết hợp cùng bộ xử lý hình ảnh AI ISP giúp cải thiện đáng kể khả năng chụp đêm và ổn định khung hình khi quay video. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ chuẩn nạp năng lượng nhanh 60W, cho phép sạc đầy 75% pin chỉ trong vòng 30 phút, giải quyết triệt để nỗi lo về thời gian sử dụng cho người dùng bận rộn.

Song song với điện thoại, thế hệ tai nghe Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro cũng mang đến cuộc cách mạng về trải nghiệm âm thanh thông minh. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng tương tác rảnh tay với các trợ lý ảo hàng đầu như Google Gemini hay Perplexity mà không cần chạm vào điện thoại. Samsung còn giới thiệu tính năng nhận diện cử chỉ đầu độc đáo, cho phép người dùng lắc đầu hoặc gật đầu để từ chối hoặc chấp nhận các thông báo một cách tự nhiên.

Galaxy Buds 4 với thiết kế mới tinh tế, ra mắt tại sự kiện Samsung Unpacked 2026 cùng loạt sản phẩm Galaxy S26. (Nguồn: Engadget)

Về mặt thiết kế, Buds 4 series được tinh chỉnh dựa trên dữ liệu mô phỏng từ hơn 10.000 hình dạng tai khác nhau, mang lại cảm giác đeo chắc chắn và thoải mái hơn. Phiên bản Pro sở hữu hệ thống loa hai đường tiếng cải tiến với loa trầm rộng hơn, kết hợp cùng công nghệ chống ồn chủ động (ANC) thích ứng, giúp tái tạo âm thanh trung thực và loại bỏ tạp âm môi trường hiệu quả.

Sự kết hợp giữa Galaxy S26 Series và Buds 4 không chỉ đơn thuần là việc nâng cấp cấu hình, mà còn cho thấy tầm nhìn của Samsung trong việc xây dựng một hệ sinh thái "Agentic AI" - nơi các thiết bị chủ động hiểu và phục vụ nhu cầu người dùng. Toàn bộ dòng sản phẩm mới sẽ chạy trên giao diện One UI 8.5 dựa trên Android 16, cùng cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 7 năm, đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài cho người sở hữu.