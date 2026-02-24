Gã đàn ông cạy cửa nhà hàng xóm trộm 1,4 cây vàng

(VTC News) -

Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy (sinh năm 1986, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nhận được trình báo của bà N.T.X. (sinh năm 1963, trú tại xã Khoái Châu) về việc trưa 8/2, bà đi làm về nhà thì phát hiện kẻ gian phá cửa của gia đình, lấy đi 1,4 cây vàng cùng 10 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 245 triệu đồng.

Bị can Bùi Quang Huy tại cơ quan điều tra.

Tiếp nhận tin trình báo, Công an xã Khoái Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Truy xét các đối tượng khả nghi, cơ quan công an xác định Bùi Quang Huy là kẻ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Huy đã nhanh chân trốn khỏi địa bàn.

Trinh sát Công an xã Khoái Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy tìm và bắt giữ được Huy khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn xã Đan Phượng, TP Hà Nội.

Tại thời điểm bị bắt giữ, cơ quan chức năng thu giữ được trên người của Huy có 1,4 cây vàng và 3 triệu đồng tiền mặt.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Huy cho biết bản thân là hàng xóm cạnh nhà bà X., do cần tiền tiêu xài nên lợi dụng lúc gia đình bà X. đi vắng để cạy cửa, đột nhập trộm cắp tài sản. Ngay sau khi lấy trộm được vàng và tiền, Huy trốn khỏi địa phương, thuê nhà trọ và đã tiêu mất khoảng 6 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.