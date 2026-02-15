3 giờ truy bắt kẻ trộm sạch cửa hàng điện thoại ở TP.HCM

Ngày 15/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Thông Tây Hội tạm giữ hình sự Lê Trần Đức Anh (SN 1998).

Đối tượng Lê Trần Đức Anh. (Ảnh: CA)

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Đức Anh khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên Quốc lộ 13 (phường Bình Thạnh). Toàn bộ tang vật vụ trộm đã bị thu giữ.

​Trước đó, anh V.V.C. (SN 1980) đến Công an phường Thông Tây Hội trình báo vào lúc 12h30 ngày 14/2. Cửa hàng điện thoại trên đường Lê Văn Thọ bị kẻ gian cắt khóa đột nhập. Anh C. xác định mất 51 điện thoại di động các loại.

Tại cơ quan công an, Đức Anh thừa nhận toàn bộ hành vi và khai nhận đã có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Thực nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh: CA)

​Đức Anh thường xuyên lên mạng xã hội để tìm kiếm các cửa hàng có sơ hở. Đối tượng chuẩn bị kềm thủy lực, găng tay, khăn che mặt và chọn thời điểm đêm khuya để thực hiện hành vi.

​Trước khi đột nhập cửa hàng của anh C., Đức Anh đã tiếp cận một số cửa hàng khác nhưng bất thành do hệ thống khóa nhiều lớp.

Trước đó, công an Hà Nội cũng bắt 2 thanh niên phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại.

Cụ thể, vào sáng 6/1, Công an phường Xuân Phương tiếp nhận tin báo từ một cửa hàng điện thoại trên đường Phương Canh về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 51 chiếc điện thoại với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an khẩn trương điều tra, xác minh các đối tượng gây án. Đến 14h ngày 7/1, Công an phường Xuân Phương xác định hai đối tượng đang lẩn trốn tại xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình. Lực lượng chức năng đã triệu tập các đối tượng để làm việc và thu giữ toàn bộ 51 chiếc điện thoại bị trộm cắp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook từ khoảng cuối tháng 8/2025. Sau đó, cả hai nảy sinh ý định tìm kiếm các cửa hàng điện thoại sơ hở để trộm cắp tài sản. Tối 5/1, sau khi trộm 51 chiếc điện thoại, các đối tượng mang số tài sản này về Ninh Bình để tìm cách tiêu thụ. Trong quá trình lẩn trốn tại xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình, cả hai đã bị Công an phường Xuân Phương phát hiện, bắt giữ.

Qua đấu tranh mở rộng, Khoa Kim Thịnh và Hồ Tuấn Quyền còn khai nhận đã trộm một xe máy Honda SH tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên.

Hiện Công an phường Xuân Phương đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.