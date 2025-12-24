'Con nghiện' đi trộm vàng rồi nhờ bạn gửi về cho vợ

(VTC News) -

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Quang Hoà (SN 1991, trú thôn Tân Quý, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, lúc 15h ngày 23/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về vụ trộm xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị Thủy (thôn 2, xã Tiên Phước).

Nguyễn Quang Hòa bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Qua rà soát camera, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây án là nam thanh niên, dáng người ốm, cạo trọc đầu, mặc áo khoác màu xanh, quần kaki màu rằn ri, mang dép quay ngang màu đen, sử dụng xe mô tô hiệu Airblade màu đen (không rõ biển kiểm soát).

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Tiên Phước tiến hành truy xét theo hướng tẩu thoát của đối tượng.

Khoảng 17h cùng ngày, tại chợ Tiên Thọ, xã Tiên Phước, công an phát hiện Nguyễn Quang Hòa đang ngồi trên xe Airblade, có đặc điểm ngoại hình giống với đối tượng gây án. Bên cạnh có dựng một chiếc xe mô tô hiệu Honda Dream, trên ba ga trước xe có để một bao nylon màu đen, do Nguyễn Ngọc Hạ (trú thôn Tân Quý, xã Chiên Đàn) đang sử dụng.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện trong túi quần jean dài, phía sau của Nguyễn Quang Hòa có số tiền 3,9 triệu đồng. Kiểm tra bao nylon màu đen có trên xe Honda Dream của Nguyễn Ngọc Hạ, công an phát hiện có một áo da màu đen, bên trong túi áo chứa số tiền 135 triệu đồng, một hộp nhựa màu đỏ chứa 2 khâu kim loại màu vàng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Hoà khai nhận chiếc áo da chứa vàng và tiền được đối tượng nhờ Hạ mang giúp về đưa cho vợ của Hòa tại thôn Tân Quý, xã Chiên Đàn.

Thực hiện test nhanh, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Quang Hòa dương tính với heroin và ma tuý đá.

Được biết, trước khi bị bắt, Hoà đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.