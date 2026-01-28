Bắt nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp tiền công đức liên tỉnh

Ngày 28/1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi trộm cắp tài sản đối với nhóm thanh, thiếu niên ở xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An đã liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức tại các nhà thờ liên tỉnh.

Nhóm thanh, thiếu niên gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức trên địa bàn nhiều tỉnh. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, rạng sáng 14/1, Công an phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ trộm cắp tiền công đức tại một nhà thờ trên địa bàn. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền bị chiếm đoạt là 6 triệu đồng.

Ngay lập tức, Công an phường Ngọc Sơn đã vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn. Qua đó đã xác định được nhóm thanh thiếu niên gồm 6 đối tượng từ tỉnh ngoài đến địa bàn phường Ngọc Sơn để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Công an phường đã triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tiền công đức tại các nhà thờ.

Kết quả điều tra xác định nhóm đối tượng gồm N.T.L.N. (SN 2009), H.S.D.K. (SN 2010), T.V.K. (SN 2009), N.Đ.D. (SN 2010), T.T.K. (SN 2008) và N.A.S. (SN 2009; cùng ngụ xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) đã rủ rê, bàn bạc và tham gia thực hiện các vụ trộm cắp tiền công đức.

Chỉ tính từ tháng 10/2025 đến giữa tháng 1/2026, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tiền công đức tại các nhà thờ trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình, với tổng số tiền trộm cắp được khoảng 68,1 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.