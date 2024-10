FPT Digital triển khai AI chuyên sâu cho doanh nghiệp

(VTC News) -

Đối với các doanh nghiệp, việc ứng dụng AI không còn chỉ là một lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để duy trì sự cạnh tranh và tồn tại trong môi trường kinh doanh đầy biến động. Tuy nhiên, làm sao để triển khai AI một cách hiệu quả vẫn là bài toán khó với nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Tiềm năng lớn, thách thức không nhỏ

Quy mô thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu dự kiến đạt gần 1.000 tỷ USD năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên tới 20,8% từ 2023 đến 2030, theo Bain & Co. Điều này cho thấy AI không chỉ dừng lại ở một công nghệ mới nổi mà còn trở thành yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp đạt được sự tăng trưởng bền vững.

Tại Việt Nam, ngày càng nhiều doanh nghiệp, từ các tập đoàn lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã bắt đầu hành trình ứng dụng AI chuyên sâu vào tất cả các mặt hoạt động kinh doanh. Các lĩnh vực như tài chính ngân hàng, logistics, sản xuất, và thương mại điện tử là những ngành đi đầu trong việc ứng dụng AI để tối ưu hóa quy trình vận hành, cải thiện năng suất và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

TS Lê Hùng Cường, Phó Tổng Giám đốc FPT Digital, tại hội thảo đào tạo dự án chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng AI trong doanh nghiệp. (Ảnh: FPT Digital)

Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng AI tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức, cụ thể là hạn chế về nguồn lực tài chính, thiếu hụt nhân lực có kỹ năng AI, cũng như sự phức tạp trong việc tích hợp AI vào các quy trình hiện có.

TS Lê Hùng Cường, Phó Tổng Giám đốc FPT Digital, nhận định: "Triển khai dự án AI không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn là cách tiếp cận toàn diện về quy trình kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. AI, với tiềm năng to lớn của mình, có thể giúp các doanh nghiệp cải thiện quy trình nội bộ, từ đó tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và nâng cao hiệu quả hoạt động".

Các bước triển khai AI hiệu quả

Khi tìm hiểu về việc sử dụng AI, trước hết doanh nghiệp cần nghiên cứu khả năng và giới hạn của công nghệ để có kỳ vọng thực tế về những khả năng AI có thể và không thể làm.

Về điều này, TS Lê Hùng Cường nhấn mạnh: AI không phải là chiếc đũa thần để giải quyết tất cả mọi việc. Có những việc AI có thể làm được, làm tốt và đồng thời cũng có những việc AI sẽ làm không hiệu quả hoặc không thể làm. AI có tiềm năng rất lớn trong việc áp dụng trong công việc, tuy nhiên chúng ta cần cẩn trọng và hiểu được những hạn chế của công nghệ AI.

Hiểu được những ranh giới này sẽ giúp doanh nghiệp biết cách áp dụng hiệu quả, tránh được những kỳ vọng quá cao, không khả thi. Để thu được kết quả của dự án AI, doanh nghiệp cần có những chiến lược và cách thức thực thi phù hợp, không ngừng cải tiến, áp dụng những thử nghiệm và lặp đi lặp lại quá trình cho tới khi mang lại những hiệu quả mong đợi.

AI không phải là cuộc đua ngắn hạn mà là chiến lược đầu tư cho tương lai. Quả ngọt sẽ đến với những doanh nghiệp kiên trì, có tầm nhìn và biết cách đầu tư đúng hướng.

TS Lê Hùng Cường chia sẻ về kinh nghiệm triển khai các dự án chuyển đổi số, xanh và AI cho doanh nghiệp. (Ảnh: FPT Digital)

Theo kinh nghiệm đã đồng hành cùng rất nhiều doanh nghiệp lớn trong quá trình chuyển đổi số - chuyển đổi xanh và ứng dụng AI, TS Lê Hùng Cường chia sẻ về các bước cần thực hiện khi triển khai dự án AI. Trước hết là đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần hiểu rõ hiện trạng của mình, bao gồm các quy trình hiện tại, dữ liệu đã có và các nguồn lực nội bộ. Một đánh giá toàn diện sẽ giúp xác định những điểm còn hạn chế và những lĩnh vực mà AI có thể mang lại giá trị.

Khi đã có cái nhìn tổng thể về hiện trạng, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược AI cụ thể. Chiến lược này phải bao gồm việc xác định rõ các mục tiêu chiến lược, các quy trình cần được tối ưu hóa và việc lựa chọn các công nghệ AI phù hợp với yêu cầu thực tế. Điều này đảm bảo rằng việc ứng dụng AI sẽ góp phần vào sự phát triển và cải tiến của doanh nghiệp.

Để AI thực sự mang lại hiệu quả, nhân viên phải có khả năng hiểu và vận hành công nghệ này. Do đó, việc đào tạo và phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân sự về AI là một yếu tố then chốt. Các hội thảo đào tạo chuyên sâu về AI do FPT Digital thực hiện không chỉ giúp nhân viên nắm bắt các công nghệ mới mà còn giúp họ tự tin hơn trong việc áp dụng AI vào công việc hàng ngày.

Cuối cùng, trước khi mở rộng quy mô ứng dụng AI, doanh nghiệp nên thử nghiệm các dự án thí điểm nhỏ. Điều này giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro, đánh giá hiệu quả của AI trong từng tình huống cụ thể và rút ra kinh nghiệm để tối ưu hóa khi áp dụng AI trên diện rộng. Thử nghiệm từ quy mô nhỏ sẽ là bước đệm vững chắc để doanh nghiệp có thể dần dần triển khai AI trên toàn hệ thống một cách hiệu quả và bền vững.

Đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai thành công AI

Tập đoàn FPT nói chung và FPT Digital, CTTV với vai trò tư vấn chiến lược và đào tạo, đã thành công trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, giúp họ ứng dụng AI vào quy trình kinh doanh và sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và sản xuất. Cụ thể, các ngân hàng thường gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý lượng lớn giao dịch và phản hồi yêu cầu khách hàng kịp thời.

Với sự hỗ trợ từ hệ sinh thái AI của FPT, họ không chỉ cải thiện được thời gian xử lý yêu cầu từ khách hàng mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ tổng thể, giảm thiểu thời gian chờ đợi, đồng thời tăng cường trải nghiệm khách hàng. Đặc biệt, AI đã giúp ngân hàng giảm áp lực lên đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng, để họ có thể tập trung vào các công việc mang tính chiến lược cao hơn.

Còn trong lĩnh vực sản xuất, các doanh nghiệp thường gặp thách thức trong việc dự đoán chính xác nhu cầu thị trường và quản lý tồn kho. Các giải pháp AI do FPT cung cấp đã phân tích dữ liệu từ các cảm biến trong nhà máy, giúp giám sát chất lượng sản phẩm theo thời gian thực và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Điều này không chỉ giảm thiểu sai sót mà còn tăng cường năng suất và giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu, giúp họ đạt được mức độ sản xuất ổn định và bền vững hơn.

Ngoài ra, hệ thống AI còn hỗ trợ trong việc dự đoán nhu cầu tiêu dùng dựa trên dữ liệu lịch sử và các yếu tố ảnh hưởng như mùa vụ, thời tiết, và xu hướng thị trường. Từ đó, doanh nghiệp sản xuất có thể điều chỉnh chiến lược sản xuất và phân phối một cách linh hoạt, đảm bảo luôn có đủ sản phẩm trên kệ mà không phải chịu chi phí do hàng tồn kho quá mức.

TS Lê Hùng Cường tại Hội nghị ngành Da giày Việt Nam. (Ảnh: FPT Digital)

Dựa trên phương pháp luận được xây dựng từ các dự án triển khai cho khách hàng toàn cầu, FPT Digital sẽ phân tích đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai AI của doanh nghiệp thông qua hiện trạng công nghệ, hạ tầng, mức độ sẵn sàng về mặt dữ liệu, khả năng và hiệu quả dự kiến khi áp dụng AI trên các quy trình tác nghiệp.

Qua đó xác định các cơ hội áp dụng AI, đánh giá mức độ ưu tiên và đề xuất lộ trình triển khai AI một cách phù hợp hiện trạng, định hướng phát triển của doanh nghiệp và có hiệu quả cao.

FPT Digital phối hợp cùng nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp xác định cụ thể kịch bản sử dụng trong từng dự án AI, các yêu cầu kết quả cần đạt, các ràng buộc về kỹ thuật và nghiệp vụ tương ứng. Dịch vụ tư vấn triển khai ứng dụng AI của FPT Digital giúp các doanh nghiệp giải quyết những bài toán đặc thù trong từng ngành nghề, từng doanh nghiệp một cách hiệu quả.

TS Lê Hùng Cường khẳng định: "Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong dự án AI, từ việc tư vấn, triển khai cho đến đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, giúp doanh nghiệp không chỉ nắm vững công nghệ mà còn tự tin vận hành các giải pháp AI vào thực tế. Sát cánh cùng các doanh nghiệp trong hành trình ứng dụng AI là một cam kết lâu dài của FPT Digital, cùng nhau nắm bắt các cơ hội phát triển và chuyển đổi mạnh mẽ trong tương lai".