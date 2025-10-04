7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm giá trị gần bằng cả đội Malaysia

(VTC News) -

Trong loạt trận tháng 10/2025, đội tuyển Malaysia không được phép sử dụng 7 ngôi sao nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đây là những bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu một năm do vi phạm trong quá trình nhập tịch. Tổn thất này làm suy giảm đáng kể sức mạnh của đội tuyển Malaysia.

Sự xuất hiện của nhóm cầu thủ kể trên từng giúp đội tuyển Malaysia có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn. Họ đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0 vào tháng 6/2025. Malaysia có rất nhiều cầu thủ nhập tịch (15 người trong danh sách hiện tại). Tuy nhiên, những ngôi sao được định giá trên dưới 1 triệu USD vẫn có sự khác biệt rất lớn so với phần còn lại.

Dàn sao nhập tịch bị cấm được đánh giá vượt trội phần còn lại của đội tuyển Malaysia.

Sau khi 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu, giá trị đội hình của đội tuyển Malaysia theo dữ liệu trên trang Transfermarkt giảm gần 50% (từ hơn 15 triệu euro xuống 7,8 triệu euro). Trong khi đó, tổng giá trị ước tính của Palmero, Garces, Holgado, Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel cộng lại là 7,3 triệu euro. Như vậy, 7 cầu thủ bị cấm được định giá gần bằng cả đội Malaysia hiện tại.

Án phạt của FIFA mở ra cơ hội cho một số tân binh và những nhân tố "thất sủng" được góp mặt ở đội tuyển Malaysia. Huấn luyện viên Peter Cklamovski gọi lên 2 cầu thủ chưa từng được triệu tập là tiền vệ Aliff Izwan và tiền đạo Ramadhan Saifullah. Trung vệ Ubaidullah Shamsul, hậu vệ cánh Declan Lambert và tiền vệ Afiq Fazail mất suất ở những trận đấu gần đây cũng được gọi trở lại.

Một cầu thủ khác xuất hiện sau thời gian dài vắng mặt là Junior Eldstal - cầu thủ có bố người Thụy Điển, mẹ người Malaysia. Lần gần nhất anh thi đấu cho đội tuyển Malaysia là tháng 1/2025. Đội tuyển Malaysia có ngoại binh nhập tịch mới là Jordan Mintah. Tuy nhiên, cầu thủ 30 tuổi này chỉ có giá 275 nghìn euro trên Transfermarkt.

Dù bị cấm thi đấu, một số thành viên trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt vẫn trở lại Malaysia để giải quyết rắc rối. Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Imanol Machuca đều bị câu lạc bộ chủ quản gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở các trận gần nhất. Họ lập tức bay về Kuala Lumpur để làm việc với Liên đoàn bóng đá Malaysia.