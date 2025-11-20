FIFA tiết lộ bất ngờ, giám đốc đội tuyển Malaysia bị nghi khai dối chức vụ

(VTC News) -

Trong báo cáo của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) về vụ gian lận nhập tịch của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), một đoạn thông tin ngắn liên quan đến nhân vật Rob Friend gây chú ý. Ông Rob Friend là giám đốc điều hành của đội tuyển quốc gia Malaysia nhưng báo cáo của FIFA dùng từ "cố vấn". Điều này khiến dư luận Malaysia nghi ngờ về vai trò thực sự của cựu cầu thủ người Canada.

"Friend giải thích rằng ông làm việc trong vai trò tư vấn cho FAM, làm việc tại Canada và di chuyển đến Malaysia vào các ngày diễn ra trận đấu, đồng thời cho biết nhiệm vụ của ông là hỗ trợ dự án này, chủ yếu trong lĩnh vực nâng cao chất lượng huấn luyện và đội ngũ kỹ thuật", FIFA dẫn lời tường trình của ông Rob Friend trong phiên điều trần ngày 30/10 tại Miami (Mỹ).

Giám đốc điều hành Rob Friend của đội tuyển Malaysia

Thông tin này khiến truyền thông Malaysia đặt ra nhiều dấu hỏi. Theo nội dung trên, ông Rob Friend không cư trú thường xuyên tại Malaysia mà chỉ tham gia trong các đợt tập trung đội tuyển quốc gia - giống như những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Ngoài ra, cựu cầu thủ từng thi đấu tại Bundesliga cũng phủ nhận trách nhiệm trong vụ gian lận nhập tịch cầu thủ.

“Chức danh chính thức mà tôi nêu tại phiên điều trần (FIFA) và được ghi trong các tài liệu chính thức là CEO của đội tuyển quốc gia. Điều đó chưa bao giờ thay đổi", ông Rob Friend khẳng định. Ông giải thích rằng sự hiểu lầm về chức danh xuất phát từ cách bản thân mô tả vai trò của mình trong quá trình làm việc với FIFA.

Giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia cho biết: “Tại phiên điều trần, tôi giải thích rằng tôi cũng đang làm việc mang tính tư vấn với công ty luật đại diện cho FAM, chỉ nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị hồ sơ của vụ việc. Có vẻ như ngữ cảnh này đã bị diễn giải thành ‘tư vấn viên’ trong bản tóm tắt bằng văn bản. Hy vọng rằng điều này giờ đã được làm rõ".

Cũng trong phần giải trình với FIFA, ông Rob Friend cho biết toàn bộ quy trình liên quan đến nhập tịch cầu thủ được LĐBĐ Malaysia trực tiếp quản lý. Ông chỉ được giao hỗ trợ các thủ tục kể từ ngày 22/8, sau khi FIFA ra án phạt. Vị CEO này khẳng định không biết bất kỳ hành vi sai phạm nào và không tham gia vào bất kỳ quy trình nào trước thời điểm nói trên.

“Tôi không ở đây vì chức danh hay lợi ích cá nhân. Tôi ở lại vì tin rằng Malaysia có thể đạt được điều gì đó đặc biệt, và tôi muốn giúp xây dựng môi trường để cầu thủ và HLV có thể thành công. Bỏ đi sẽ là lựa chọn dễ dàng, nhưng đó không phải con người tôi. Trước đó tôi giữ im lặng để bảo vệ quy trình pháp lý", ông Rob Friend cho biết.