Facebook thử nghiệm thu tiền người dùng chia sẻ link

(VTC News) -

Theo trang Telegraph, Facebook sẽ bắt đầu tính phí người dùng khi đăng liên kết lên mạng xã hội, một động thái đe dọa làm giảm thêm lưu lượng truy cập đến các nhà xuất bản tin tức, doanh nghiệp và blogger.

Theo đó, trang mạng xã hội này đang thử nghiệm giới hạn số lượng liên kết web mà người dùng có thể chia sẻ xuống còn hai liên kết mỗi tháng, trừ khi họ trả 11,99 bảng Anh (khoảng 400.000 đồng) cho gói đăng ký “Meta Verified”.

Facebook thử nghiệm tính phí người dùng khi đăng tải đường liên kết. (Ảnh: Telegraph)

Đại diện của Meta cho biết: “Đây là một thử nghiệm có giới hạn để hiểu liệu khả năng đăng tải nhiều bài viết có liên kết hơn có mang lại giá trị bổ sung cho người đăng ký Meta Verified hay không.”

Trang Telegraph phân tích, các nhà xuất bản tin tức hiện không bị yêu cầu trả phí đăng ký. Tuy nhiên, quyết định này có nguy cơ làm giảm thêm lưu lượng truy cập mạng xã hội đến các trang tin tức bằng cách giảm số lượng liên kết được chia sẻ trên mạng xã hội bởi những người dùng Internet khác.

Các nhà xuất bản nhỏ hơn, các blogger và các thương hiệu đang phải vật lộn để thích ứng với những thay đổi trong công cụ tìm kiếm của Google sau khi bổ sung tính năng tóm tắt bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Các thương hiệu tin tức trước đây phụ thuộc rất nhiều vào mạng xã hội để thu hút người truy cập vào trang web của họ, cả thông qua các bài đăng và chương trình khuyến mãi của riêng họ và thông qua việc độc giả tự chia sẻ các liên kết.

Tuy nhiên, Facebook, X và LinkedIn ngày càng giảm lưu lượng truy cập tin tức, giảm khả năng hiển thị của các liên kết bên ngoài nhằm giữ người dùng trên ứng dụng của họ. Thay vào đó, các dịch vụ mạng xã hội đang quảng bá video và các bài đăng dài hơn từ người dùng.

Theo thống kê, từ năm 2018 đến năm 2024, lượng truy cập vào các trang tin tức hàng đầu từ Facebook đã giảm gần 60%, theo dữ liệu của Chartbeat, mặc dù lượng người truy cập đã phục hồi nhẹ vào năm 2025.