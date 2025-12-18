Công nghệ 18/12: Viettel phát triển AI đô thị, Trung Quốc lập kỷ lục khoan hầm

(VTC News) -

Viettel AI hợp tác Linker Vision phát triển đô thị thông minh

Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ với Linker Vision – công ty công nghệ đến từ Đài Loan, chuyên về computer vision, edge AI và phân tích giám sát đô thị thông minh.

Hợp tác này hứa hẹn mang lại giải pháp đô thị thông minh, từ giám sát giao thông đến cảnh báo rủi ro. Điều này đặc biệt hữu ích trong các lĩnh vực như giám sát an toàn giao thông, quản lý trật tự đô thị, tối ưu hóa vận hành hạ tầng và cảnh báo sớm rủi ro.

Đây là nền tảng quan trọng giúp các thành phố chuyển từ mô hình quản lý phản ứng sang mô hình quản lý chủ động, dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Minh họa về một đô thị thông minh, được hỗ trợ vận hành bằng công nghệ. (Nguồn: Spark-nano).

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) cũng vừa được trao Giải thưởng của năm tại Human Act Prize 2025 với dự án Internet Trường học. Khởi động từ năm 2008, dự án đã giúp gần 40.000 trường học (92% cả nước) có Internet, tạo cơ hội cho 25 triệu học sinh, sinh viên và giáo viên tiếp cận tri thức số.

Schneider Electric ra mắt giải pháp số hóa toàn diện cho ngành nước

Schneider Electric vừa giới thiệu bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp ngành nước ở mọi giai đoạn – từ xử lý nước thải, khử mặn, tái sử dụng tài nguyên đến quản lý mạng lưới nước sạch.

Giải pháp gồm 5 nhóm chính: tư vấn bền vững, khử carbon, dịch vụ số hóa, quản lý chu trình nước thông minh và nâng cao hiệu suất tài sản. “Trái tim” của hệ sinh thái này là nền tảng CONNECT, giúp kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn, đưa lên đám mây và phân tích bằng AI/máy học. Điểm đột phá nằm ở việc ứng dụng công nghệ đám mây và mô hình SaaS, cho phép triển khai linh hoạt, chi phí thấp, bảo mật cao và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

Giải pháp chuyển đổi số, hướng tới phát triển bền vững và tối ưu hệ sinh thái ngành nước của Schneider Electric. (Nguồn: Schneider Electric)

Song song với đó, Schneider Electric tiếp tục đầu tư cho giáo dục khi khai trương Phòng Thí nghiệm Hệ thống Năng lượng tại trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM, trang bị công nghệ quản lý điện năng và tự động hóa hiện đại. Dự án hợp tác dài hạn giai đoạn 2025–2029 hướng tới đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, với giai đoạn đầu triển khai các mô-đun quản lý năng lượng hạ thế và tự động hóa công nghiệp phục vụ giảng dạy.

Trung Quốc lập kỷ lục với máy khoan hầm khổng lồ

Máy khoan hầm đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới – Linghang – vừa vượt mốc đào 10.000 mét trong dự án hầm Chongming–Taizhou, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên một thiết bị đường kính 15 mét đạt thành tích này.

Linghang có bánh cắt 15,4 mét, dài 148 mét, nặng khoảng 4.000 tấn, được trang bị hệ thống điều khiển thông minh, có thể tự điều chỉnh áp lực và dự đoán địa chất, giúp vận hành gần như tự động.

Máy đào hầm hình khiên của Trung Quốc. (Nguồn: CRCC)

Dự án hầm sẽ cho phép tàu cao tốc vượt sông Dương Tử với tốc độ thiết kế 350 km/h, độ sâu kỷ lục 89 mét, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Thượng Hải, Nam Kinh và Hợp Phì. Ngoài yếu tố kỹ thuật, dự án tuân thủ nghiêm ngặt quy định bảo vệ môi trường.