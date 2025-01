EVN đề xuất được tiếp tục làm điện hạt nhân Ninh Thuận, Bộ Công Thương nói gì?

(VTC News) -

Bộ Công thương cũng sẽ kiến nghị với Chính phủ cho phép EVN triển khai ngay việc chỉ định tư vấn, rà soát điều chỉnh nghiên cứu tiền khả thi của dự án.

Đó là khẳng định của ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 7/11 về đề xuất được làm điện hạt nhân Ninh Thuận của EVN mới đây.

Theo ông Bùi Quốc Hùng, sau khi Quốc hội thông qua chủ trương phát triển điện hạt nhân, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng, để trình Chính phủ thành lập ban chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Việc thành lập Ban chỉ đạo nhằm giải quyết những vướng mắc, những công việc quan trọng liên ngành liên quan để tiếp tục phát triển điện hạt nhân Ninh Thuận.

Bộ Công Thương xem xét giao EVN làm chủ đầu tư các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. (Ảnh minh hoạ).

"Bộ cũng đã có tờ trình đề xuất một số công việc cần sớm triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gồm: Bổ sung nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1&2 vào Quy hoạch điện VIII sửa đổi; xem xét giao EVN làm chủ đầu tư các dự án trên; cho phép EVN triển khai ngay việc chỉ định tư vấn, rà soát điều chỉnh nghiên cứu tiền khả thi của dự án; báo cáo cấp thẩm quyền cho chủ trương tái đàm phán để ký điều chỉnh hiệp định thỏa thuận với các đối tác đã triển khai trước đây", ông Hùng nói.

Theo kế hoạch của Chính phủ hồi cuối 2009, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm hai nhà máy Ninh Thuận 1 và 2, tổng công suất 4.000 MW (2x2.000 MW). Khi đó, dự án được giao cho EVN làm chủ đầu tư, hợp tác với Nga và Nhật Bản để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, dự án này sau đó bị tạm dừng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cuối tháng 11/2024, Quốc hội quyết nghị tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sau 8 năm tạm dừng.

Theo EVN, địa điểm chọn đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 thuộc xã Vĩnh Hải và Phước Dinh (tỉnh Ninh Thuận) trước đây được các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước khảo sát, đánh giá kỹ. Đây là hai địa điểm tốt nhất, đáp ứng các tiêu chí khắt khe của quốc tế, phù hợp để xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

Mới đây, tại chỉ thị 01 ngày 3/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo triển khai, hoàn thành việc đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm.

Tại họp báo đầu tháng 12/2024, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết việc lựa chọn chủ đầu tư là một nội dung quan trọng. Đây sẽ là chủ thể triển khai toàn bộ quá trình, từ nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và vận hành nhà máy điện. Ngoài ra, hành lang pháp lý hiện đầy đủ để triển khai dự án này. Bộ này cũng đề nghị tỉnh Ninh Thuận tạo điều kiện có mặt bằng sạch, sự đồng thuận của người dân cho dự án.

Điện hạt nhân là nguồn điện nền, xanh và bền vững. Do đó, phát triển nguồn điện này giúp Việt Nam đa dạng nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào 2050 theo cam kết tại COP26.