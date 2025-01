EVN kiến nghị được tiếp tục đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

(VTC News) -

Tại hội nghị tổng kết sáng 6/1, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tập đoàn đã kiến nghị Thủ tướng được tiếp tục đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

"Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội XV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 trong đó có nội dung: “Đồng ý tiếp tục chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo Tờ trình số 811/TTr-CPngày25/11/2024 của Chính phủ”. Để có cơ sở thực hiện các công việc tiếp theo của dự án, EVN kính đề nghị Thủ tướng giao EVN tiếp tục đầu tư các dự án đã được Thủ tướng giao tại các văn bản số 460/TTg-KTN ngày 18/3/2010 và 7276/VPCP-KTN ngày 17/10/2011", báo cáo của EVN nêu.

Theo kế hoạch của Chính phủ hồi cuối 2009, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm hai nhà máy Ninh Thuận 1 và 2, tổng công suất 4.000 MW (2x2.000 MW). Khi đó, dự án được giao EVN làm chủ đầu tư và hợp tác với phía Nga và Nhật Bản để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên, dự án này sau đó bị tạm dừng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Cuối tháng 11/2024, Quốc hội quyết nghị tái khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sau 8 năm tạm dừng.

Theo EVN, địa điểm chọn đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 thuộc xã Vĩnh Hải và Phước Dinh (tỉnh Ninh Thuận) trước đây đã được các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước khảo sát, đánh giá kỹ. Đây là hai địa điểm tốt nhất, đáp ứng các tiêu chí khắt khe của quốc tế, phù hợp để xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

Mới đây, tại chỉ thị 01 ngày 3/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo triển khai, hoàn thành việc đầu tư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm.

Trước đó, tại họp báo đầu tháng 12/2024, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết việc lựa chọn chủ đầu tư là một nội dung quan trọng. Bởi, đây sẽ là chủ thể triển khai toàn bộ quá trình, từ nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và vận hành nhà máy điện. Ngoài ra, hành lang pháp lý hiện đầy đủ để triển khai dự án này. Bộ này cũng đề nghị tỉnh Ninh Thuận tạo điều kiện có mặt bằng sạch, sự đồng thuận của người dân cho dự án.

Điện hạt nhân đang đóng góp trên 10% sản lượng điện toàn cầu. (Ảnh minh hoạ).

Điện hạt nhân là nguồn điện nền, xanh và bền vững. Do đó, phát triển nguồn điện này giúp Việt Nam đa dạng nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào 2050 theo cam kết tại COP26.

Cũng trong báo cáo, EVN kiến nghị, Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ EVN triển khai thực hiện các dự án cấp bách để EVN và các đơn vị có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án và thi công xây dựng, kịp thời tăng cường nguồn cung cho hệ thống điện miền Bắc.

Đồng thời, để thực hiện nhiệm vụ giữ vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện phát triển kinh tế - xã hội, EVN cũng muốn được Thủ tướng xem xét tiếp tục giao EVN các dự án nguồn điện mới.

EVN kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các Tập đoàn PVN, TKV, chủ đầu tư các nhà máy điện, đặc biệt là nhiệt điện than miền Bắc không để xảy ra sự cố trong các tháng cao điểm mùa khô; chuẩn bị đủ nhiên liệu cho phát điện theo nhu cầu huy động của hệ thống.

Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư các dự án nguồn điện lớn để đưa vào vận hành năm 2025 như: LNG Nhơn Trạch 3&4, BOT Vũng Áng 2...

Theo EVN, đến cuối năm 2024, tổng công suất đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt xấp xỉ 82.400 MW, tăng xấp xỉ 1.500 MW so với năm 2023, trong đó tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) là 21.447 MW và chiếm tỉ trọng 26%. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng đầu khu vực ASEAN về công suất nguồn điện.

Về cung ứng điện, điện thương phẩm toàn tập đoàn đạt 276,4 tỉ kWh, tăng 9,24% so với năm 2023.

Năm 2024, EVN hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối theo đúng tiến độ Thủ tướng giao; hoàn thành dự án thủy điện Ialy MR; đưa vào vận hành kịp thời nhiều dự án lưới điện bảo đảm cấp điện các tháng cao điểm mùa khô 2024 và chuẩn bị cấp điện năm 2025; giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt 112.892 tỉ đồng, vượt kế hoạch 10,8%...

Đáng chú ý, tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn năm 2024 ước đạt 575.000 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu công ty mẹ - EVN đạt 480.662 tỉ đồng, tăng 14,3% so với 2023. Vốn chủ sở hữu là 204.000 tỷ đồng (bằng 104% so với năm 2023). Giá trị nộp ngân sách năm 2024 toàn tập đoàn ước đạt 25.000 tỉ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Mẹ EVN năm 2024 có lợi nhuận.