Trực tiếp: Mưa xuyên đêm, nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu từ sáng sớm

Mưa lớn trút xuống Hà Nội, cảnh báo hàng loạt tuyến đường ngập úng

Toà N03, T3 và T4, khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) ngập sâu khoảng 40cm. Ban quản lý các nhà khu vực này đã phải đắp bao cát ngăn nước vào hầm gửi xe. Người dân đã phải đặt biển cảnh báo ở những khu vực nước ngập sâu.

Khu vực Mễ Trì Hạ mênh mông biển nước Khu vực Mễ Trì Hạ nước ngập trắng xoá mặt đường Ô tô xe máy không thể di chuyển phải đứng yên một chỗ. Cách đó không xa, khu vực Keangnam nước cũng ngập đến đầu gối. Mưa vẫn chưa ngớt và dự đoán khu vực Mễ Trì Hạ còn tiếp tục ngập sâu.

Khu vực phố Liễu Giai đã mênh mông biển nước, các phương tiện rất khó khăn để di chuyển.

Nhiều khu vực trên đường Thuỵ Khê ngập nặng, lực lượng chức năng phải đặt cảnh báo. Lực lượng chức năng có mặt từ sáng sớm để xử lý các địa điểm xảy ra úng ngập. Hướng dẫn các phương tiện quay đầu để tránh các điểm ngập

Hà Nội mưa lớn, loạt trường chuyển học online Sáng 7/10, khu vực Hà Nội mưa to, nhiều tuyến phố ngập sâu do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10. Nhiều học ở Hà Nội phát đi thông báo khẩn, chuyển học trực tuyến. Các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giáo dục Giáo dục - Đại học Quốc gia, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Thanh thiếu niên thông báo dừng các hoạt động giảng dạy, chuyển từ hình thức học trực tiếp sang học trực tuyến.

Từ 0h ngày 7/10, tại Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa lớn kèm sấm chớp. Mưa lớn kéo dài từ giữa đêm đến sáng cùng ngày khiến nhiều tuyến phố ngập sâu. Khu vực đường Khuất Duy Tiến Đường Phạm Hùng ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Đường 70 Tân Triều mênh mông nước. Một tài xế đang lái xe ở khu vực Đại lộ Thăng Long cho biết khu vực này nước dâng lên như lũ, đoạn đường gom đã tắc dài gần 10km. Đường Quang Trung nước đã tràn lên vỉa hè, vào nhà dân.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, rạng sáng 7/10, nhiều khu vực Hà Nội đã xảy ra mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 6 giờ qua phổ biến 40-90mm, có nơi trên 100mm như trạm Sóc Sơn 157mm, Mễ Trì 125mm, trạm Phú Lâm 114mm, trạm Hà Đông 111mm… Dự báo trong 3-6 giờ tới, trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm cục bộ có nơi trên 200mm; từ chiều tối và đêm nay mưa giảm nhanh. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.