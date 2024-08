Đừng xem nhẹ trào ngược dạ dày thực quản, cẩn thận mắc ung thư

(VTC News) -

TS.BS Dương Trọng Hiền, Trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trào ngược dạ dày – thực quản, còn được gọi là trào ngược axit dạ dày, là tình trạng dịch dạ dày trào ngược lên thực quản, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

Dưới đây là 5 biến chứng nguy hiểm của tình trạng này và những biện pháp phòng ngừa hiệu quả:

Viêm loét, chảy máu thực quản

Dịch dạ dày chứa axit có thể làm tổn thương niêm mạc thực quản, dẫn đến viêm loét. Tình trạng này gây ra cảm giác đau khi nuốt, đau ngực, buồn nôn và ói mửa. Nếu không điều trị, loét có thể dẫn đến chảy máu thực quản, làm tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng hơn như hẹp thực quản.

Hẹp thực quản

Viêm do trào ngược dạ dày có thể gây xơ hóa và co rút thực quản, dẫn đến hiện tượng hẹp thực quản. Điều này làm khó khăn trong việc nuốt thức ăn, gây cảm giác đau và khó chịu. Người bệnh có thể cần can thiệp y tế để giãn nở thực quản và cải thiện khả năng nuốt.

TS.BS Dương Trọng Hiền - Trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - đang thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân.

Viêm đường hô hấp

Dịch dạ dày trào ngược vào đường hô hấp có thể gây ra nhiều vấn đề về hô hấp, bao gồm viêm họng, viêm mũi xoang, viêm phế quản và viêm phổi. Triệu chứng bao gồm ho kéo dài, khò khè, khàn tiếng và mòn răng. Nếu không được điều trị, có thể dẫn đến các bệnh lý đường hô hấp mãn tính và nghiêm trọng hơn.

Barett thực quản

Barett thực quản là tình trạng các tế bào lót thực quản bị biến đổi do tiếp xúc liên tục với axit dạ dày. Đây là một tình trạng tiền ung thư, chỉ xảy ra ở một tỷ lệ nhỏ người bệnh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, Barett thực quản có thể tiến triển thành ung thư thực quản.

Ung thư thực quản

Biến chứng nghiêm trọng nhất của trào ngược dạ dày là ung thư thực quản. Trào ngược lâu dài dẫn đến Barett thực quản, từ đó có thể phát triển thành ung thư. Các triệu chứng bao gồm nuốt nghẹn, đau sau xương ức, ho khạc liên miên, đau ngực và giảm cân nhanh chóng. Ung thư thực quản là một tình trạng nghiêm trọng và cần điều trị ngay lập tức.

Cách phòng ngừa và điều trị

Để giảm nguy cơ biến chứng từ trào ngược dạ dày - thực quản, việc thay đổi lối sống và chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng:

- Chọn thực phẩm phù hợp: Ưu tiên thực phẩm có tính kiềm như bột yến mạch, bánh mì và đạm dễ tiêu. Tránh thực phẩm có tính axit cao như chanh, cam, dứa, nước có ga, thực phẩm cay, nóng và chocolate.

- Tránh thực phẩm kích thích: Hạn chế rượu bia, cà phê và thuốc lá.

- Thay đổi thói quen ăn uống: Không ăn quá no, không ăn muộn vào buổi tối, không cúi quá lâu, và không nằm ngay sau khi ăn. Nên ngủ với đầu cao hơn 15 cm so với chân.

- Kiểm soát cân nặng: Giảm cân nếu thừa cân hoặc béo phì để giảm áp lực lên dạ dày.

Nếu bạn gặp phải các triệu chứng của trào ngược dạ dày - thực quản hoặc các dấu hiệu biến chứng như viêm loét, đau ngực hoặc khó nuốt, hãy thăm khám bác sĩ ngay. Điều trị sớm và triệt để là cách hiệu quả nhất để giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng và cải thiện chất lượng cuộc sống.