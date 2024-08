7 dấu hiệu ung thư dạ dày thường gặp nhất không nên bỏ qua

(VTC News) -

Ung thư dạ dày xảy ra khi tế bào ung thư phát triển bất thường trên niêm mạc dạ dày. Các tế bào này tấn công niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm nhiễm kéo dài. Ung thư dạ dày không phải là hiếm nhưng khó chữa. Một số dấu hiệu cảnh báo bệnh có thể xuất hiện từ sớm. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư dạ dày.

Đau hoặc khó chịu ở bụng, chướng bụng

Bài viết của BS Phương Thuý trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, nếu có cảm giác đầy bụng, tức bụng có thể là dấu hiệu đầu tiên của ung thư dạ dày. Áp lực hoặc thỉnh thoảng có cảm giác đau nhói ở bụng, kèm theo ợ nóng quá mức... cũng có thể xảy ra khi mắc ung thư dạ dày.

Tình trạng đầy tức bụng lúc đầu, triệu chứng đau rất giống với trong loét dạ dày (đau liên quan tới bữa ăn, giảm khi dùng các thuốc điều trị loét). Vì vậy, bệnh nhân thường chủ quan, xem nhẹ bệnh và chỉ đi khám khi đã quá muộn.

Cảm giác nhanh no có thể do khối u gây ra, nhưng cũng có thể do tình trạng không phải ung thư mà là đầy bụng - xảy ra khi một người có cảm giác rằng có thứ gì đó đang cản trở dạ dày của mình.

Theo nghiên cứu, trên 70% số bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn đầu có biểu hiện chướng bụng, đầy hơi rõ rệt. Triệu chứng này thường xảy ra trong những thời điểm yên tĩnh. Khi hoạt động thể thao, phân tán tư tưởng nên triệu chứng này mất đi nhưng vẫn khiến hiệu quả điều tiết thức ăn của bệnh nhân suy giảm.

Sức khỏe giảm sút, suy nhược cơ thể

Một người bị ung thư dạ dày có thể bị giảm nhiều năng lượng so với những người bình thường nên có thể cảm thấy mệt mỏi, hoặc không thể hoàn thành tốt các hoạt động hàng ngày của chính mình.

Tuy nhiên, biểu hiện này không đủ căn cứ để kết luận bệnh ung thư dạ dày, nhưng nếu nó đi kèm các triệu chứng trên thì tốt nhất nên đi khám sớm để phát hiện bệnh kịp thời và có hướng điều trị hiệu quả.

Biểu hiện chán ăn

Mất cảm giác thèm ăn chắc chắn là một điều cần hết sức chú ý. Trong nhiều trường hợp, biểu hiện này không đơn thuần chỉ là tiết lộ bạn đang gặp rắc rối với vị giác, tốt nhất bạn nên đi gặp bác sĩ để kiểm tra.

Cho dù không phải lúc nào cũng đau bụng nhưng nếu có các khối u ở dạ dày thì cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn chán ăn. Mà các khối u này chính là yếu tố nguy cơ ung thư dạ dày, do đó bạn không được chủ quan.

Ung thư dạ dày là căn bệnh hiếm gặp nhưng rất khó chữa

Ợ chua, đầy bụng sau khi ăn

Người bị ung thư dạ dày khi ăn xong có cảm giác tức bụng, đầy bụng và buồn nôn... Ợ nóng là triệu chứng phức tạp, nó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư (thường liên quan đến đau bụng hoặc đau vùng thượng vị) hoặc là yếu tố nguy cơ ung thư.

Những người bị chứng ợ nóng có thể bị loét dạ dày tá tràng, có nghĩa là họ có nhiều axit trong dạ dày, điều này khiến họ có nguy cơ bị ung thư dạ dày cao hơn.

Cục u nhỏ trên da

Ung thư dạ dày có thể dẫn đến một rối loạn da hiếm gặp gọi là sẩn đỏ da Ofuji. Bệnh gây ra các cục u nhỏ trên da, đồng thời gây viêm, sưng, bóc tróc da mặt và một số nơi khác trên cơ thể. Người bệnh cũng bị ngứa dữ dội, ảnh hưởng đến niêm mạc, hạch bạch huyết và các phần phụ khác của da.

Bong da mặt

Một số trường hợp bị ung thư dạ dày sẽ bị bong tróc da mặt. Biểu hiện này thường bị bỏ qua do người bệnh nghĩ da bong tróc là do bị khô.

Sưng hạch bạch huyết

Dù không dễ dàng phát hiện nhưng một dấu hiệu khác cảnh báo ung thư dạ dày là sưng hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết sẽ chứa đầy chất nhầy, gây viêm ở nhiều vị trí trên mặt, đặc biệt là trán.

Ung thư dạ dày phát triển chậm qua nhiều năm. Ban đầu sẽ xuất hiện những biến đổi tiền ung thư ở lớp lót bên trong dạ dày, sau đó phát triển hoàn toàn thành tế bào ung thư. Những thay đổi ở giai đoạn này hiếm khi xảy ra triệu chứng.

Tuy nhiên, nếu phát triển đến các giai đoạn sau thì ung thư dạ dày sẽ xuất hiện các triệu chứng như chán ăn, sụt cân đột ngột, đau dạ dày kéo dài, sưng bụng, ợ nóng, khó tiêu, nôn mửa và buồn nôn.

Nếu ung thư di căn đến bộ phận khác của cơ thể thì sẽ gây ra thêm một số triệu chứng. Ví dụ, nếu di căn đến gan thì người bệnh sẽ bị vàng da, mắt. Nếu di căn đến hạch bạch huyết thì sẽ gây ra các khối u có thể thấy rõ trên da, Báo Thanh Niên dẫn nguồn chuyên trang sức khoẻ Medical News Today (Anh) cho biết.

Tóm lại:Ung thư dạ dày là bệnh thường gặp và rất dễ di căn đến các bộ phận khác. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tử vong. Nhưng bệnh hoàn toàn có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Nếu như thấy những dấu hiệu trên bạn cần đến gặp ngay bác sĩ để được thăm khám và tư vấn, điều trị kịp thời.