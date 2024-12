Dừng loạt show giải trí sau tai nạn máy bay thảm khốc ở Hàn Quốc

Khoảng 9h03 ngày 29/12, một vụ tai nạn đã xảy ra khi chuyến bay 7C2216 của hãng hàng không Jeju từ Bangkok, Thái Lan cố gắng hạ cánh trên đường băng của sân bay quốc tế Muan ở Jeollanam-do, Hàn Quốc. Tổng cộng 181 người trên máy bay vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trong đó có 6 thành viên phi hành đoàn, 173 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan. Tính đến 17h26 hôm nay, số người qua đời được xác định là 174 người và chỉ còn 2 người sống sót, theo Osen.

Do thảm họa máy bay, các đài truyền hình đều hủy bỏ tất cả chương trình giải trí, lễ trao giải, phim truyền hình đã lên lịch, thay vào đó là chiếu bản tin. Lễ trao giải MBC Entertainment Awards dự kiến lên sóng lúc 20h30 tối 29/12 bị hủy bỏ. Chương trình được tổ chức nội bộ và sẽ phát sóng sau.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: Cctoday

SBS cũng thông báo hủy các chương trình đã lên lịch phát sóng như Running Man và My Little Old Boy. Trong khi đó, KBS thay thế các chương trình giải trí như The Boss Has a Donkey’s Ears, 2 Days & 1 Night, The Ddandara và Gag Concert thành các bản tin liên quan đến vụ tai nạn hoặc cách phòng tránh sự cố khi đi máy bay.

Một đại diện của KBS cho biết: “Chúng tôi sẽ chuyển sang phát sóng các cảnh báo đặc biệt để cung cấp cho khán giả thông tin và hướng xử lý tình huống thảm họa. Chúng tôi sẽ tạm dừng các chương trình giải trí và hài kịch”.

Nhiều nghệ sĩ cũng hủy bỏ lịch trình để bày tỏ sự thương tiếc với các nạn nhân. Kim Jang Hoon thông báo hủy bỏ buổi hòa nhạc Suncheon dự kiến diễn ra tối 29/12. Ca sĩ chia sẻ: “Tôi mong khán giả Suncheon thông cảm và hẹn một ngày khác chúng ta gặp nhau để tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Từ tận đáy lòng, tôi cầu nguyện cho người đã khuất được yên nghỉ".

Tương tự, chương trình phỏng vấn Newsroom với sự tham gia của Hyun Bin trên đài JTBC để quảng bá bộ phim mới cũng bị hoãn lại. Theo kế hoạch ban đầu, chương trình này diễn ra lúc 18h30.

Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự boàng hoàng khi nghe thông tin về vụ tai nạn. Diễn viên Shin So Yul viết: "Tôi thương tiếc các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Jeju. Cầu mong những người đã khuất được yên nghỉ".

Diễn viên hài Jo Se Ho cũng bày tỏ: “Tôi rất đau lòng và nặng nề sau khi nghe tin về vụ tai nạn máy bay. Tôi gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình tang quyến và cầu nguyện cho người quá cố được yên nghỉ”.

“Một điều gì đó thật khủng khiếp và khó tin đã xảy ra. Cầu mong người đã khuất được yên nghỉ. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người được cứu”, là lời nhắn của Kim Ji Min.